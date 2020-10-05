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Что смотреть в кино с 8 октября 

Александра Нечаева 4 часа назад
Пока премьеры фильмов вновь не отменили из-за пандемии, «Рамблер» рассказывает, какие картины можно посмотреть в кинотеатрах.

“Гудбай, Америка!”

Фильм Сарика Андреасяна рассказывает историю русских эмигрантов, казалось бы совсем непохожих друг на друга, но объединяет их одно: они не могут забыть родину. Уехать из России можно, но перестать быть русским не получится.

«Честный вор»

Герой фильма — профессиональный грабитель банков, который собирается отойти от дел, но, оказывается, что это не так уж просто. Ему предстоит спасти любимую женщину и свое имя, дав отпор продажным представителям власти.

“Первая ведьма”

Подросток Бен переживает разлад родителей и приезжает в гости к отцу на лето. Вместе со своей новой знакомой Мэлори через некоторое время он замечает, что с их соседями начинает происходить что-то странное. Выясняется, что однажды после прогулки по лесу, те приводят с собой из чащи древнее зло.
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Фильмы , Видео
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