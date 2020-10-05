Российские фильмы, которые вернут вас в нулевые 

Если девяностые годы считаются лихими, то двухтысячные чаще называют сытыми или гламурными. Тогда российский кинематограф стал понемногу оживать и даже выдал несколько отличных фильмов, которые точно отразили свою эпоху. «Рамблер» собрал лучшие киноленты о первом десятилетии нового века в России.

«Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2006)

Первые российские картины, которым присвоили гордый статус отечественного блокбастера. Вольные экранизации романов Лукьяненко не понравились дотошным фанатам, зато порадовали остальных зрителей узнаваемой картинкой Москвы. Светлые и темные маги, вампиры, оборотни ездят в метро, пьют пиво, варят пельмени и живут в хрущевках, совсем как обычные люди.

Еще один фильм, пронизанный атмосферой романтичного Питера. Максим (Евгений Цыганов) — молодой архитектор из Нижнего Новгорода, который получил шанс уехать на работу в Германию. Маша ( Екатерина Федулова ) работает диджеем на радиостанции «Питер FM» и готовится к свадьбе. Оба сомневаются в своих решениях и связаны лишь телефоном, который Маша потеряла, а Максим нашел. Они пытаются встретиться в большом городе, но все время опаздывают.

Странная девушка Алиса ( Мария Шалаева ) вместе с матерью и бабушкой приезжают в Москву. Алиса умеет исполнять желания и подрабатывает ростовой куклой, бродя по городу в костюме сотового телефона. Однажды она спасает успешного рекламщика Сашу (Евгений Цыганов) и влюбляется в него. Но «Русалка» — фильм не столько о любви, сколько о неоновой и необъятной Москве, которая много обещает, но ничего не дает даром.

Остроумная и грустная комедия от Квартета И об особенностях национальных выборов в провинциальных условиях. Сотрудники «Как бы радио» по приказу олигарха организовывают предвыборную компанию для массажиста в одной из областей Поволжья. Путешествуя по Волге, героям приходится договариваться с бандитами, казаками и военными.

Еще один фильм от Квартета И. Четверо успешных друзей едут из Москвы в Одессу на концерт группы Би-2. По дороге они разговаривают обо всем: мечтах, ресторанах, современном искусстве и даже вилках. Но в первую очередь, конечно, о женщинах.