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Российские фильмы, которые вернут вас в нулевые 

Полина Алферова 2 часа назад
Российские фильмы, которые вернут вас в нулевые
Фото: Кадр из фильма «Питер FM»
Если девяностые годы считаются лихими, то двухтысячные чаще называют сытыми или гламурными. Тогда российский кинематограф стал понемногу оживать и даже выдал несколько отличных фильмов, которые точно отразили свою эпоху. «Рамблер» собрал лучшие киноленты о первом десятилетии нового века в России.

«Прогулка» (2003)

Девушка Оля (Ирина Пегова) весь день гуляет по Петербургу в компании двух парней, мечтательного Леши (Павел Баршак) и циничного Петра (Евгений Цыганов). Влюбленность, ревность и флирт в декорациях прекрасного города, ведь герои обходят кажется все знаковые места Северной столицы.

«Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2006)

Первые российские картины, которым присвоили гордый статус отечественного блокбастера. Вольные экранизации романов Лукьяненко не понравились дотошным фанатам, зато порадовали остальных зрителей узнаваемой картинкой Москвы. Светлые и темные маги, вампиры, оборотни ездят в метро, пьют пиво, варят пельмени и живут в хрущевках, совсем как обычные люди.

«Питер FM» (2006)

Еще один фильм, пронизанный атмосферой романтичного Питера. Максим (Евгений Цыганов) — молодой архитектор из Нижнего Новгорода, который получил шанс уехать на работу в Германию. Маша (Екатерина Федулова) работает диджеем на радиостанции «Питер FM» и готовится к свадьбе. Оба сомневаются в своих решениях и связаны лишь телефоном, который Маша потеряла, а Максим нашел. Они пытаются встретиться в большом городе, но все время опаздывают.

«Русалка» (2007)

Странная девушка Алиса (Мария Шалаева) вместе с матерью и бабушкой приезжают в Москву. Алиса умеет исполнять желания и подрабатывает ростовой куклой, бродя по городу в костюме сотового телефона. Однажды она спасает успешного рекламщика Сашу (Евгений Цыганов) и влюбляется в него. Но «Русалка» — фильм не столько о любви, сколько о неоновой и необъятной Москве, которая много обещает, но ничего не дает даром.

«День выборов» (2007)

Остроумная и грустная комедия от Квартета И об особенностях национальных выборов в провинциальных условиях. Сотрудники «Как бы радио» по приказу олигарха организовывают предвыборную компанию для массажиста в одной из областей Поволжья. Путешествуя по Волге, героям приходится договариваться с бандитами, казаками и военными.

«О чем говорят мужчины» (2010)

Еще один фильм от Квартета И. Четверо успешных друзей едут из Москвы в Одессу на концерт группы Би-2. По дороге они разговаривают обо всем: мечтах, ресторанах, современном искусстве и даже вилках. Но в первую очередь, конечно, о женщинах.

«Неадекватные люди» (2010)

Виталий (Илья Любимов) переезжает в Москву и устраивается на работу в модный журнал. Он пытается справиться с кризисом среднего возраста и постоянно сталкивается с неадекватными людьми. Причем один из них — точнее одна — его соседка по лестничной площадке старшеклассница Кристина (Ингрид Олеринская).
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Комментарии
Фильмы , О чём говорят мужчины , Русалка , Прогулка , День выборов , Питер FM , Неадекватные люди , Илья Любимов , Павел Баршак , Ирина Пегова , Екатерина Федулова , Мария Шалаева , Евгений Цыганов , Ингрид Олеринская
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