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3 комедийных ужастика, за которые не придется краснеть

Мира Маркина
4 часа назад
Жанр комедийных ужасов у многих киноманов вызывает скепсис. Однако порой даже в этой нише можно найти картины, которые захочется пересмотреть не один раз. Подробнее о них - в материале "Рамблера".

"Счастливого дня смерти", 2017

Кадр из фильма "Счастливого дня смерти"
В свой день рождения Триш просыпается в комнате малознакомого мужчины, а вечером ее убивает маньяк в маске ребенка. Вот только героиня не умирает, а просыпается вновь в той же комнате. Вскоре Триш выясняет, что попала в петлю времени, и чтобы выбраться из нее, ей нужно вычислить убийцу. Вот только на это у нее есть лишь сутки.

"Страшилы", 1996

Кадр из фильма "Страшилы"
После смерти жены Фрэнк Баннистер обнаруживает, что может устанавливать связь с потусторонним миром. Чтобы необычный навык был хоть как-то полезен, герой начинает зарабатывать на жизнь, изгоняя из домов призраков. Поначалу его услуги не пользуются большой популярностью, поэтому он начинает подсылать своих друзей-призраков к будущим клиентам.

"О смерти, о любви", 1993

Кадр из фильма "О смерти, о любви"
Франческо Делламорте, смотритель кладбища, подрабатывает палачом усопших. Спустя неделю после похорон покойники восстают из могил, и чтобы упокоить их окончательно, герою приходится отрубать мертвым головы. Жизнь Франческо идет своим чередом, но лишь до тех пор, пока он не влюбляется в молодую вдову, только что похоронившую мужа. Девушка не прочь узнать Делламорте поближе, вот только между ними встает ее покойный супруг.
Фильмы,Видео,Страшилы,Счастливого дня смерти,
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