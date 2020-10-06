Скрытая реклама в советском кино

Сегодня скрытая реклама в кино и на телевидении не удивляет никого. Создатели фильмов и шоу стараются выжать максимум денег из своих детищ и снабжают их упоминаниями о товарах и услугах так обильно, что многих это начинает раздражать. Другое дело советское кино, лишенное всякой коммерческой составляющей… Хотя нет, реклама в любимых нами старых фильмах была, просто мы ее не замечали.

Большинство товаров в СССР не нуждалось ни в какой рекламе — дефицит всего что только можно и низкая покупательная способность граждан страны лишала ее всякого смысла. Но, несмотря на это, потребительские инстинкты жителей страны пытались стимулировать и делали это, в основном, используя кинематограф, как «важнейшее из всех искусств».

«Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе, если они у вас есть!».

Это единственное в творчестве Леонида Гайдая, а, возможно, и во всем советском кинематографе прямое обращение к зрителю, побуждающее его к действию. Никому не известно, сколько граждан Союза, имеющих дома «заначки» и «кубышки» после этого фильма задумались о безопасности своих сбережений.

А вот ненавязчивая демонстрация Жоржем пачки американских сигарет Marlboro во время исполнения знаменитой песни, к продакт-плейсменту никакого отношения не имеет. Разве может известный советский актер Леонид Куравлев продвигать на советском рынке товары, выпущенные нашим потенциальным врагом? Актер сам придумал этот трюк с пачкой, чтобы порадовать Леонида Гайдая, любившего эти американские сигареты.

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

В другом фильме Гайдая — «Бриллиантовая рука» , реклама встречается еще чаще. Мафиози «советского разлива», которого в фильме называют просто Шеф, сообщает:

«На полагающуюся мне по закону премию я, по совету друзей, решил приобрести автомашину «Москвич»! Новая модель!»

Скорее всего, реклама детища советского автопрома была не слишком нужна кинозрителям. Купить «Москвич» в 60−70-х годах в СССР могли себе позволить очень немногие, но даже им пришлось бы несколько лет стоять в очереди.

А вот слоган из этого же фильма, касающийся лотерей — «Кто возьмет билетов пачку, то получит… водокачку» вполне мог действовать на зрителей. Он был смешным и цепко держался в памяти, как и положено хорошей рекламе.

Можно назвать ненавязчивой рекламой алкоголя и эпизод в квартире Козодоева, когда незадачливый контрабандист похмеляется после непростого задания в ресторане «Советским» шампанским. Да, истину о том, что «шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты» помнит не одно поколение и она тоже помогает запомнить продукт.

В этом же эпизоде есть момент, когда черный кот пытается пить шампанское из бутылки. Гайдай не зря позаботился о том, чтобы этикетка «Советского» в кадре была развернута к зрителю и чтобы кот не закрывал ее собой.

Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»

Настоящим рекламным шоу, посвященным автомобилям «Жигули» можно назвать комедию Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Трюки, выполняемые каскадерами на новых на то время моделях машин из Тольятти, были призваны продемонстрировать качество и надежность совместного детища ВАЗа и «Фиата».

Неплохой имидж «Волге» ГАЗ-21 сделал фильм Рязанова «Берегись автомобиля» — главный герой картины Юрий Деточкин безжалостно гоняет престижный автомобиль по шоссе и проселкам, показывая его неоспоримые преимущества. Да, стоит упомянуть и любимые сигареты благородного угонщика марки «Друг» — «…собака на этикетке… тридцать копеек».

Кадр из фильма «Берегись автомобиля»

Да, реклама в СССР была и, возможно, ее качество не уступало той, капиталистической. А вот как она действовала на целевую аудиторию и действовала ли вообще, это другое дело. Больно уж непохожи мы были на общество потребления, с нашими очередями, дефицитами и бедностью.