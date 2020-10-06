Фото, где кино попало в реальность 

Рекламщик из Тель-Авива Яхав Драйзин (Yahav Draizin) делает забавные композиции, фотографируя кадры из фильмов на смартфоне на фоне реальной жизни. Мужчина публикует снимки в своем Instagram-аккаунте. "Рамблер" собрал галерею его самых интересных работ.

В аккаунте Яхава Драйзина более 11 тысяч подписчиков. Как написано в описании профиля мужчины, он основал свое рекламное агентство. Ведение блога — это его хобби и способ развития креативного мышления:

«Я думаю, что это интересный способ сделать обычную ситуацию необычной. Сотворить волшебство, объединив две разные вещи в совершенно новую историю».

Идеи снимков появляются у Драйзина во время прогулок по городу или путешествий. При этом он принципиально не пользуется никакими фоторедакторами.