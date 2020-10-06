Фадеев рассказал о своем отношении к BadComedian

Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал о своем отношении к блогеру Евгению Баженову , известному как BadComedian. Интервью с композитором опубликовано на YouTube-канале Metametrica.

Фадеев пояснил, что оценивает российское кино через призму обзоров BadComedian'а. Продюсер уточнил, что не смотрит российские фильмы, выходящие в кинотеатрах.

«Я смотрел его (кино — прим. «Ленты.ру») через BadComedian. Я лучше посмотрю BadComedian, чем я посмотрю российские кино, которое в принципе такое же, только длиннее», — заявил Фадеев. Композитор отметил, что блогер очень четко все обличает.