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Фадеев рассказал о своем отношении к BadComedian

Lenta.ruиещё 1
5 часов назад
Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал о своем отношении к блогеру Евгению Баженову, известному как BadComedian. Интервью с композитором опубликовано на YouTube-канале Metametrica.
Фадеев пояснил, что оценивает российское кино через призму обзоров BadComedian'а. Продюсер уточнил, что не смотрит российские фильмы, выходящие в кинотеатрах.
«Я смотрел его (кино — прим. «Ленты.ру») через BadComedian. Я лучше посмотрю BadComedian, чем я посмотрю российские кино, которое в принципе такое же, только длиннее», — заявил Фадеев. Композитор отметил, что блогер очень четко все обличает.
В интервью музыкальный продюсер рассказал, что, если бы работал министром культуры, то предложил бы Евгению Баженову снять свой фильм и выделил бы на него деньги. «Пусть он снимет свое кино. Он реально талантливый парень», — заявил Фадеев.
Фильмы,Евгений Баженов,Максим Фадеев,Lenta.ru,
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