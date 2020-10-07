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В России снимут полнометражный фильм про Чебурашку 

Teleprogramma.pro и ещё 10 5 часов назад
В России снимут полнометражный фильм про Чебурашку
Фото: Teleprogramma.pro
Историю Чебурашки собираются экранизировать в формате полнометражного игрового фильма. Как передает «Коммерсантъ», для этого проекта студия «Союзмультфильм» объединилась с коллегами из Yellow, Black and White, а также каналами «Россия 1» и СТС. Бюджет картины составит не менее 600 миллионов рублей.
Отмечается, что российское кино редко вкладывается в детские фильмы, но успех «Последнего богатыря» от YBW доказывает, что это перспективная ниша.
Известно, что самого Чебурашку нарисуют с помощью компьютерной графики, а вот о появлении в фильме Крокодила Гены пока не сообщается. Но стоит подчеркнуть, что это будет не рисованная картина — основу составят кадры с реальными актерами.
Сценарий напишут авторы «Последнего богатыря». Съемки намечены на 2021 год, а выход фильма — на 2022-ой. Премьера, скорее всего, состоится на канале «Россия 1».
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Фильмы , Последний богатырь
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