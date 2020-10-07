Фильмы ужасов, основанные на реальных событиях 

Фильмы ужасов сами по себе страшные, но еще хуже становится в том случае, если зритель узнает, что фильм основан на реальных событиях. "Рамблер" сделал подборку фильмов для тех, кто хочет пощекотать себе нервы.

Фильм уже обрел несколько ремейков, но оригинал до сих пор будоражит некоторых зрителей. Он рассказывает о семейной паре с тремя детьми, которые покупают дом в небольшом городе. Он продавался гораздо дешевле других из-за того, что предыдущие хозяева погибли странной смертью. Когда семья попросила священника освятить их дом, ему стало плохо. Все следующие дни семья по нарастающей сталкивается с паранормальными явлениями. Фильм был снят по одноименному роману, который, в свою очередь, был основан на реальных событиях. Автор романа был лично знаком с главными героями, которые подробно рассказали о том, что пережили в Амитивилле.

Кадр из фильма "Шесть демонов Эмили Роуз"

Картина рассказывает о девочке Эмили Роуз, которая погибла в результате обряда экзорцизма. Ее родители и священники были уверены, что в нее вселился демон. Основой для сюжета фильма стала реальная история, произошедшая в 1976 году и документальная книга «Изгнание дьявола из Аннелиз Михель». Реальная история действительно заключалась в том, что девушку посчитали одержимой и пытались изгнать дьявола, но история закончилась очень печально. на суде над священником эксперты в потусторонних силах утверждали, что в девушку вселились сущности. При этом неврологи и другие врачи были уверены, что у нее просто была эпилепсия, а умерла она от истощения.

Кадр из фильма "Проклятие Аннабель"

Кукле по имени Аннабель посвящена целая серия фильмов, но они основаны на реальной истории только частично. Сам сюжет не имеет практически ничего общего с оригиналом, но кукла Аннабель действительно существует и хранится в стеклянном боксе в оккультном музее в США. В реальной истории в тряпичную куклу вселился призрак девочки. Сначала хозяева решили не изгонять духа из предмета, посчитав ребенка безобидным. Однако вскоре она начала набрасываться на людей, поэтому ее отдали музею оккультизма.