Как выяснилось, киностудия заключила контракт с платным онлайн-кинотеатром Premier, и теперь мультфильмы будут доступны для зрителей на этой площадке.

Советские мультфильмы можно посмотреть и на других каналах видеохостинга, но в худшем качестве.