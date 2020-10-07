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«Союзмультфильм» удалил популярные мультфильмы с YouTube 

Мира Маркина 5 часов назад
Студия "Союзмультфильм" удалила с официального канала на YouTube мультфильмы "Трое из Простоквашино", "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", "Винни-Пух", "Веселая карусель" и еще тысячу других популярных анимационных картин. Об этом сообщает HCH.
Как выяснилось, киностудия заключила контракт с платным онлайн-кинотеатром Premier, и теперь мультфильмы будут доступны для зрителей на этой площадке.
Советские мультфильмы можно посмотреть и на других каналах видеохостинга, но в худшем качестве.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о ляпах в мультиках, которые замечают лишь внимательные.
Фильмы , Видео , Малыш и Карлсон , Трое из Простоквашино , Бременские музыканты , Веселая карусель
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