Студия "Союзмультфильм" удалила с официального канала на YouTube мультфильмы "Трое из Простоквашино", "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", "Винни-Пух", "Веселая карусель" и еще тысячу других популярных анимационных картин. Об этом сообщает HCH.
Как выяснилось, киностудия заключила контракт с платным онлайн-кинотеатром Premier, и теперь мультфильмы будут доступны для зрителей на этой площадке.
Советские мультфильмы можно посмотреть и на других каналах видеохостинга, но в худшем качестве.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о ляпах в мультиках, которые замечают лишь внимательные.