«Я проснулся и увидел пятно крови рядом с подушкой» 

Airbnb и другие сервисы посуточной аренды жилья так прочно вошли в современную жизнь, что кто-то непременно должен был снять напряженный и эффектный фильм ужасов об иррациональном вторжении зла в отпуск наивных квартиросъемщиков. Тем удивительнее, что сделал это Дэйв Франко , комедийный преимущественно артист, пришедший в Голливуд вслед за братом Джеймсом и прославившийся ролями в таких картинах, как «Иллюзия обмана» «Мачо и ботан» и «Горе-творец». И тем не менее режиссерский дебют Франко «Кто не спрятался» (The Rental) на протяжении полутора часов уверенно удерживает внимание на истории о двух парах друзей, снявших на уикенд домик у пляжа — и нарвавшихся на расизм, секретные камеры в душевых и, в конечном итоге, столкновение с натуральным психопатом. «Лента.ру» поговорила с Франко о его личном опыте хоумшеринга.

«Лента.ру»: Как давно вы вынашивали желание попробовать себя в режиссуре?

Дэйв Франко: Когда я только начинал актерскую карьеру, то чаще всего работал на проектах, которые не вызывали у меня особого энтузиазма. Я был счастлив набираться опыта, быть на площадке, но я буквально говорил друзьям и родным: «Пожалуйста, не ходите на это кино, в котором я сыграл». В какой-то момент я объединил усилия со своим другом детства, и мы начали создавать короткометражки для сайта Funny or Die. Мы все делали сами — писали сценарии, занимались режиссурой, играли роли, монтировали. Получился такой ускоренный курс режиссуры, импровизированная киношкола. Полнометражный дебют должен был стать следующим шагом — и я очень долго ждал этой возможности. «Кто не спрятался» стал проектом, который для дебюта подходил идеально, потому что мне были очень близки и история, и персонажи.

Откуда появилась идея «Кто не спрятался»? Отпуск пошел не так из-за проблем с Airbnb?

Меня вдохновила распространенная паранойя насчет самой идеи хоумшеринга. Наша страна разъединена как никогда — в Америке сейчас буквально никто никому не верит. И тем не менее мы доверчиво снимаем жилье у незнакомцев, потому что у него есть несколько положительных отзывов в интернете! Понимая это, я и сам, впрочем, по-прежнему пользуюсь приложениями с посуточной арендой жилья. Более того, пока мы снимали «Кто не спрятался», я оставался в снятом на Airbnb доме (смеется). Такой вот парадокс. Но вообще меня давно интересовало это противоречие.

Мы осознаем все риски, которые несет в себе съем жилья у незнакомых людей, но никогда не думаем, что с нами действительно случится что-то плохое

Это касается не только Airbnb. Я как-то жил в отеле, и в один из дней они поменяли постельное белье. Той ночью я лег спать — а на утро проснулся и увидел пятно крови рядом с подушкой. У меня начался приступ паники. Я вскочил и бросился осматривать свое тело — и не нашел даже царапины. Оставалось только прийти к выводу, что «чистая» простыня, которую постелили на мою кровать, была испачкана чьей-то еще кровью. Но чьей? Мне этот вопрос еще долго не давал покоя.

Сценарий «Кто не спрятался» вы написали вместе с Джо Сванбергом, режиссером, приложившим руку к появлению такого феномена, как мамблкор. Каким был его вклад в работу над текстом?

Я хотел писать сценарий вместе с Джо, потому что в его фильмах всегда выделяется работа с персонажами и их отношениями. А в «Кто не спрятался» мы прежде всего и стремились создать напряженную драму об отношениях — в которой межличностные конфликты между героями интересны не меньше, чем интрига со злодеем-психопатом, скрывающимся на периферии сюжета. И в основном мы использовали элементы хоррора, чтобы подчеркнуть проблемы, через которые проходят две пары героев. Разрушение отношений в результате совпадает с нагнетанием жути в ситуации, в которой оказываются персонажи, — и с вторжением в историю смерти. Наверное, у нас в общем и целом получилось довольно мрачное высказывание о современных отношениях.

фильм «Кто не спрятался»

Вы заметили, что «Кто не спрятался» во многом вдохновлен политическим климатом в Америке. Вы и тему расизма затрагиваете.

Да, о расизме в Америке мы тоже немного говорим — меня к этому подтолкнул случай друзей, которые столкнулись с расовыми предрассудками, пытаясь снять дом на Airbnb. Мне было важно включить подобную ситуацию в фильм — и это к тому же был честный способ добиться мгновенного возникновения напряжения между одной из героинь, у которой иранские корни, и белым владельцем дома, который не стал сдавать жилье ей, но одобрил запрос ее друга, не зная, что они приедут отдыхать вместе. Когда же она поднимает эту тему, то от нее не увернуться и всем остальным персонажам — хотят они того или нет, им приходится осознать тот факт, что героиня Шейлы Ванд столкнулась с бытовым расизмом, приходится принять, что игнорировать эту ситуацию не получится.

Какими фильмами ужасов вы вдохновлялись? То, как вы до самого финала избегаете соблазна показать главного злодея, сразу же напоминает «Ведьму из Блэр».

А на ваш подход к режиссуре кто-то из тех, с кем вы работали, повлиял?

Думаю, что из всех режиссеров, у которых я снимался, самое сильное влияние на меня оказал Сет Роген со своей командой. Они всегда добиваются настолько комфортной атмосферы на площадке, что никто из собравшихся не пытается потешить свое эго. Роген призывает всех в съемочной группе не стесняться делиться идеями, если им кажется, что фильм от этого станет лучше. Главное правило: лучшая идея будет воплощена в жизнь вне зависимости от того, кто ее предложил, режиссер, актер или осветитель. Меня многому такой подход научил.

фильм «Кто не спрятался»

Был ли у вас соблазн самому сыграть в «Кто не спрятался» одну из главных ролей и почему вы от этой идеи отказались?

Пока мы писали сценарий, я думал, что сыграю персонажа по имени Джош, роль которого в итоге исполняет Джереми Аллен Уайт . Но когда я решил, что и ставить фильм как режиссер буду сам, то передумал играть. Было умнее и правильнее сосредоточиться на своих обязанностях по ту сторону камеры и не беспокоиться об актерской игре. И я счастлив, что принял такое решение — Джереми замечательный актер, и он привнес в свою роль такие тонкие и интересные нюансы, которых и близко не было в сценарии.

Вообще, режиссерский опыт повлиял на ваше восприятие актерского ремесла?

Да, еще как. Одним из главных откровений для меня стало понимание, насколько странным и сложным занятием актерская игра на самом деле является. Так удивительно и завораживающе было видеть весь процесс со стороны: как актеры готовятся к сцене, как психологически настраиваются, как пытаются войти в правильное состояние ума. Я понял, какая это уязвимая профессия: ты и так сам не свой, а тут еще сотни человек оценивающе следят за каждым твоим движением. Так что эта новая перспектива заставила меня уважать актеров еще сильнее.

Фильм «Кто не спрятался» (The Rental) вышел в российский прокат