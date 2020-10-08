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Остроумные российские фильмы про бандитов 

Мира Маркина 4 часа назад
Остроумные российские фильмы про бандитов
Фото: Кадр из фильма "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"
Картины в криминальном жанре уже несколько десятилетий пользуются особой любовью у российских зрителей. И неслучайно: они умеют держать в напряжении до последней минуты, пестрят колоритными персонажами и не лишены юмора. О лучших фильмах про бандитов, снятых отечественными режиссерами, — в материале "Рамблера".

"Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", 2017

Кадр из фильма "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"
27-летний Витька Чеснок, выходец из детдома, отчаянно жаждет сбежать от тещи и нелюбимой жены. Внезапно герой узнает, что у него есть отец — уголовник и инвалид. В надежде заполучить его квартиру Витька собирается отвезти родственника в дом инвалидов, еще не подозревая, сколько передряг поджидает их на пути.

"Бумер", 2003

Кадр из фильма "Бумер"
Осенью 1999 года после неудачной криминальной разборки компания из четырех бандитов пытаться скрыться от преследования на угнанном черном "бумере". Герои намерены сбежать из Москвы и залечь на дно в лесу, вот только сделать это не так просто.

"Жмурки", 2005

Кадр из фильма "Жмурки"
Два мелких бандита из Нижнего Новгорода работают на криминального авторитета Сергея Михайловича. Последний не терпит промахов, но очередное его поручение Саймон и Серега завалили: они должны были похитить химика, работающего над созданием запрещенных веществ, но бандиты устроили в лаборатории бойню, в ходе которой убили и химика, и его охранников. После этого инцидента авторитет дал подчиненным другое задание, но и с ним у героев возникли проблемы.
Комментарии 2
Фильмы , Жмурки , Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов , Бумер
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