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Гран-при ММКФ получил фильм Андрея Зайцева «Блокадный дневник» 

РИА Новости и ещё 15 5 часов назад
Гран-при ММКФ получил «Блокадный дневник»
Фото: Пресс-служба ММКФ
Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Святой Георгий" получил фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения победителей прошла в четверг вечером в ККЗ "Россия" в Москве.
Приз лауреату вручил председатель жюри ММКФ Тимур Бекмамбетов.
"Мы думали с жюри, что же такое гран-при, и пришли к выводу, что это все-таки приз за послание, что важного фильм говорит нам, зрителям, сегодня. Мы понимаем, что живем в трудное время, но нужно помнить, что самый большой грех — это грех уныния. Мы все переживем и станем лучше", — сказал Бекмамбетов, вручая приз режиссеру.
Сценарий фильма написан по мотивам произведений Даниила Гранина, Ольги Берггольц и другим воспоминаниям блокадников. Главные роли исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден.
"Во всем мире, по большому счету, про блокаду Ленинграда ничего не знают, и в этом наша вина, что мы не напоминаем об этом. Фильм был снят, чтобы мы помнили…", — сказал о своем творении Зайцев.
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проходит в столице с 1 по 8 октября.
ММКФ — старейший в мире фестиваль класса "А". Впервые фестиваль прошел в 1935 году, после чего не проводился. С 1959 года по 2000 фестиваль проходил раз в два года. С 2000 года кинофорум проводится ежегодно.
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Фильмы , Андрей Зайцев , Ольга Озоллапиня , Ольга Берггольц , Даниил Гранин , Сергей Дрейден , Тимур Бекмамбетов , РИА Новости
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