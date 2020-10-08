Гран-при ММКФ получил «Блокадный дневник»

Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Святой Георгий" получил фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник", передает корреспондент РИА Новости.

Церемония награждения победителей прошла в четверг вечером в ККЗ "Россия" в Москве.

Приз лауреату вручил председатель жюри ММКФ Тимур Бекмамбетов

"Мы думали с жюри, что же такое гран-при, и пришли к выводу, что это все-таки приз за послание, что важного фильм говорит нам, зрителям, сегодня. Мы понимаем, что живем в трудное время, но нужно помнить, что самый большой грех — это грех уныния. Мы все переживем и станем лучше", — сказал Бекмамбетов, вручая приз режиссеру.

"Во всем мире, по большому счету, про блокаду Ленинграда ничего не знают, и в этом наша вина, что мы не напоминаем об этом. Фильм был снят, чтобы мы помнили…", — сказал о своем творении Зайцев.

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проходит в столице с 1 по 8 октября.

ММКФ — старейший в мире фестиваль класса "А". Впервые фестиваль прошел в 1935 году, после чего не проводился. С 1959 года по 2000 фестиваль проходил раз в два года. С 2000 года кинофорум проводится ежегодно.