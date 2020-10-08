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Введены новые правила номинации на «Оскар» из-за COVID 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Введены новые правила номинации на «Оскар» из-за COVID
Фото: ТВ БРИКС
Киноакадемия объявила о поправках к критериям отбора фильмов, которые можно выдвинуть на "Оскар" в 2021 году, сообщает Variety.
Так, еще весной было принято решение, что картины, которые прокатчики не показывают в кинотеатрах из-за пандемии коронавируса, все равно могут претендовать на 93-ю премию. Однако на фоне постепенного открытия кинозалов академики решили прояснить, как в новых условиях фильм может быть номинирован на "Оскар".
Фактически лента может оказаться в списке претендентов в двух случаях.
Изначально ее собирались показать в кинотеатрах, но затем было принято решение выпустить ее на платных онлайн-сервисах. Она может попасть на "Оскар", но создателям нужно выложить ее на сайт Academy Screening Room в течение 60 дней после релиза. При этом она должна соответствовать всем остальным критериям отбора.
Возможен также второй вариант: картину все-таки показывают в кинотеатрах в течение хотя бы семи дней подряд (не менее трех сеансов ежедневно, хотя бы один из которых — с шести до десяти вечера) в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Майами или Атланте. При этом показы в автокинотеатрах тоже считаются (достаточно одного сеанса в день). Фильмы, выходящие в прокат, не обязательно загружать в Academy Screening Room в течение 60 дней после премьеры.
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Фильмы , Оскар
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