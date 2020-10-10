Приключенческий фильм «Мумия» попал на большие экраны в 1999 году. Лента в прокате сделала отличную кассу, став большим хитом. «Рамблер» расскажет о том, как проходили съемки культовой картины.

Успех «Мумии» стал довольно неожиданным даже для создателей, которые хоть и вложили в производство картины 80 миллионов долларов, не думали, что им удастся собрать в прокате сумму в пять раз больше.

Когда гробница фараона Тутанхамона была найдена 4 ноября 1922 года, раскопками руководил Джордж Херберт, граф Карнарвон, а вместе с ним участие в них принимала его дочь, леди Эвелин Карнарвон. По первоначальному замыслу главной героиней фильма и должна была стать дочь проклятого лорда Карнарвона, Эвелин, но позднее ее фамилия была изменена на Карнахан, а единственной отсылкой к этой сюжетной линии стали слова Эвелин Рику о том, что ее отец был «очень известным исследователем».

Весь съемочный процесс проходил под присмотром марокканской армии, а члены актерского состава были застрахованы на случай похищения, правда сообщил об этом режиссер Стивен Соммерс им только после того, как работа над картиной была закончена.

Ардет Бэй в фильме это глава племени меджаев, призванного защищать человечество от Имхотепа. Однако в картине 1932 года Ардет Бэй - это второе я мумии Имхотепа ( Борис Карлофф ), когда тот пытается выдать себя за современного египтянина.

В реальности Имхотеп был знаменитым архитектором, который разработал постройку первых египетских пирамид, в том числе пирамиду Джосера примерно за 2600 лет до нашей эры. Талант древнего архитектора был настолько велик, что позднее о нем говорили как о человеке, произошедшем от богов. Его имя в переводе означает «тот, кто приходит с миром».

Брендан Фрейзер во время съемок сцены повешения его героя потерял сознание и чуть не расстался с жизнью из-за того, что веревка на его шее была чересчур туго затянута.

Ночная рубашка, которая была надета на Эвелин в момент нападения на корабле, промокнув, стала прозрачной и впоследствии была покрашена с помощью компьютерной графики на стадии пост-продакшна.

Голос за кадром в начале фильма по первоначальному замыслу должен был принадлежать Имхотепу (Арнольд Вослоу), и режиссер Стивен Соммерс лишь значительно позже обратил внимание на то, что древнеегипетский жрец не мог разговаривать на английском языке и предоставил эту честь Ардет Бэю ( Одед Фер ).

Съемки сцен в порту Гизы прошли на съемочной площадке длиной 183 метра, построенной в британских доках Чэтэма. На ней находились паровоз, три портовых крана, открытая двуконная повозка, четыре повозки с лошадьми, ослы, мулы, ряды восточного базара с торговцами в арабской одежде и комната для 300 участников массовки.

Съемки заброшенного города Хамунаптра проходили на отдельной съемочной площадке, построенной в кратере потухшего вулкана поблизости от Эрфуда. Позднее другая обширная съемочная площадка была сконструирована в павильонах британской Shepperton Studios, где были сняты сцены в подземных переходах и галереях Хамунаптры.

Когда Бени переводит слова Имхотепа, он допускает ошибку в одном слове, говоря «навсегда», а Эвелин поправляет его фразой «на веки вечные, идиот!». Схожая ошибка при расшифровке иероглифов доктором Дэниэлом Джексоном происходит в фильме «Звездные врата» (1994).

Персонаж Ардет Бэя (вождя меджаев) по первоначальному варианту сценария должен был погибнуть в конце фильме, но режиссер Стивен Соммерс настоял на том, что его судьба была изменена.

Для участия в съемках был специально приглашен ученый-египтолог, который должен был на своем примере показывать актерам правильное произношение отдельных древнеегипетских слов и целых фраз.

Сцены, в которых героиня Рэйчел Вайс облеплена крысами и саранчой, были сняты с использованием реальных животных и насекомых, а не с помощью компьютерной графики, как это часто бывает в таких случаях.