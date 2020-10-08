Почему Смоктуновского не утверждали на роль Деточкина

Вряд ли кто-то сейчас сможет себе представить, что роль Юрия Деточкина в знаменитом фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» мог сыграть кто-то кроме Иннокентия Смоктуновского . Но мало кому известно, что актера вовсе не спешили утверждать на эту роль, а написана она была вообще для другого артиста. О том, как искали исполнителя роли Деточкина, рассказывает «Рамблер».

За основу сценария «Берегись автомобиля» Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский взяли легенду о благородном «Робин Гуде XX века», который угонял автомобили у тех, кто жил не на доходы от ежедневных трудов, и продавал их, переводя деньги от продажи в детские дома. Правда, так и осталось неизвестным, существовал ли этот человек на самом деле или история была вымыслом. Тем не менее, слухи о благородном угонщике в СССР ходили. На их основе и вырос сценарий ставшей впоследствии знаменитой картины.

Роль Юрия Деточкина Эльдар Рязанов планировал отдать Юрию Никулину . И тот даже дал свое согласие принять участие в съемках. Но когда сценарий был готов и работа над фильмом должна была начаться, оказалось, что Никулин вынужден уехать на длительные гастроли с цирком, от которых артист просто не мог отказаться.

Возникла необходимость снова искать исполнителя главной роли. Выбор Рязанова пал на Иннокентия Смоктуновского. Режиссер был уверен, что никто лучше актера с ролью не справится. Но тот отказался сниматься. Несколько раз Рязанов отправлял ему сценарии и телеграммы с просьбами, но всегда получал отрицательный ответ. В итоге режиссеру пришлось лично ехать к Смоктуновскому на дачу, где тот отдыхал и уговаривать на съемки. В итоге актер поддался на уговоры Рязанова и дал согласие на работу в фильме.

Но тут возникли новые сложности. Худсовет не торопился утверждать Смоктуновского на роль угонщика автомобилей. Дело в том, что артист незадолго до этого сыграл Ленина, поэтому, по мнению комиссии, не мог предстать перед зрителями в образе преступника.

Дебаты длились довольно долго. В результате Рязанову удалось убедить худсовет в том, что Деточкин хоть и преступник, но благородный, следовательно образ его положительный. Режиссеру уступили, а Смоктуновскому разрешили сниматься в фильме.