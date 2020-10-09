Документальные фильмы, запрещенные к показу 

Существует много документальных фильмов, основанных на научных подтверждениях, но есть еще и лженаука, которая пытается доказать людям существование НЛО, масонов и Всемирных заговоров. По мотивам слов экспертов лженауки и снимают документальные фильмы, которые потом запрещают к показу. "Рамблер" рассказывает про картины, которые нельзя посмотреть в некоторых странах.

"Разменная монета" (2005)

Документальный фильм запрещен к показу на территории США, так как в нем раскрывается тема теории заговора относительно терактов 11 сентября. Согласно одной из теорий заговора, теракт был воплощен влиятельными людьми из правительства США, а башни подорвали уже после того, как в них влетели самолеты, из-за чего они и были настолько сильно разрушены.

"Дух времени" (2007)

Документальный фильм рассматривает теорию о существовании масонов, но в контексте одной страны — Америки. Соответственно, его запретили в США. Режиссер картины уверен, что правительством страны управляет группа бизнесменов. По его мнению, эти влиятельные люди манипулируют СМИ и контролируют все деньги мира с целью создания единого правительства для всей планеты.

Фильм запрещен к показу в 36 странах из-за того, что рассказывает о приближающейся экологической катастрофе. Он был снят с вертолета и представляет собой кадры планеты Земля, а на фоне картинок идет закадровый голос, который рассказывает об экологии и положении дел в каждой стране.