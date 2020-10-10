5 российских мультиков, которые смотрят иностранцы 

Отечественная мультипликация оказалась интересна не только нашим детям

Увидев по венгерскому телевидению «Машу и медведя», у меня был культурный шок. Подумать, что кто-то кроме русских детей смотрит про приключения медведя и маленькой девочки, живущей без родителей в собственном доме, было сложно. Оказалось, что мультик давно транслируется в Европе под названием «Masha and The Bear», и его не только показывают по кабельному тв, но и используют в рекламных образах. С 2012 серия «Маша плюс каша» набрала рекордные 3 млрд просмотров на ютьюбе! Хотите узнать, какие ещё анимационные ролики вызывают интерес у жителей других государств?

«Крокодил Гена»

Культовая история о крокодиле, желающем найти друзей, распространилась далеко за пределы СССР. Например, в Китае образ Чебурашки и Гены стал таким же популярным. До сих пор издают книги о героях мультика, продают игрушки с их изображением и выпускают альтернативные ленты с продолжением сюжета.

Мультсериал запустили на экраны лишь в 2015 году. За короткое время история о трёх медведях, лисе и других животных стала популярна настолько, что права на его трансляцию выкупил популярный американский стриминговый сервис. Также съёмочная группа принимала участие в зарубежных конкурсах и заняла престижные места. Вероятно, что вскоре о «Ми-ми-мишках» услышит весь мир, ведь всего за 3 первых дня со старта показа в Китае мультик посмотрели 6 млн раз!

Ещё в 2008 году право на адаптацию и показ мультфильма купило американское телевидение. Там мультик выходит под названием «KikoRiki» — ниже его отрывок. Также мультфильм про круглых животных популярен в Китае. Компания даже решила сделать совместный проект с государством, аудитория просмотра в котором даже выше чем в России. Именно тогда в мультсериале появился новый герой — панда.

Мультфильм про четырех волшебниц вышел на экраны в 2016 году. Почти сразу он получил престижную награду на фестивале «Xiamen International Animation» в Китае, а после страна выкупила права на его трансляцию. Оригинальность идеи и высокое качество анимации оценили и в других странах, однако там пока что остаётся популярной похожая история про фей Винкс. Ее смотрели дети в 2010-х.