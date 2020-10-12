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Главные премьеры недели 

Александра Нечаева 6 часов назад
О том, что посмотреть в кино с 15 октября (конечно же, соблюдая все необходимые меры безопасности), рассказывает «Рамблер».

"Авангард: Арктические волки"

Им нет равных в выполнении заданий, за которые другие службы даже не берутся. В их арсенале — новейшие разработки науки и техники. Они — команда под названием “Авангард”, которую возглавляет непревзойденный Тан Хуантинг. В Лондоне группой наемников похищен китайский бизнесмен Цинь Гуоли c дочерью. Найти и освободить заложников берется «Авангард».

"Игры судьбы"

Жизнь Адама складывается сказочным образом: любимая работа, роскошный дом с шикарным видом, девушка-красотка. Но несчастный случай вносит свои коррективы: герой оказывается в инвалидном кресле и ему кажется, что жизнь кончена. Но знакомство с русской медсестрой вновь вселяет в него надежду.

"Гипноз"

Миша страдает лунатизмом и посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы избавиться от недуга. Но лечение приводит к тому, что молодой человек практически перестает отличать иллюзию от реальности. Но когда погибает одна из пациенток психотерапевта, Михаил берется за расследование ее гибели.

"Проклятый дом 3"

Семья, за плечами которой весьма сложное прошлое, переезжает в старый дом, чтобы начать новую жизнь в безопасности. Но они не подозревают, что в особняке дремало древнее зло, которое пробудилось с приездом новых жильцов. Вскоре у самой младшей хозяйки дома появляется новый друг, с которым она с удовольствием проводит время. Одна незадача — никто, кроме девочки, ее приятеля не видит.
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Фильмы , Видео , ХК Авангард
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