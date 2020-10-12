Что посмотреть: фильмы о гигантских монстрах 

Гигантские монстры не раз становились главными героями фильмов. «Рамблер» собрал лучшие картины, где людям приходилось давать отпор чудовищам размером с многоэтажный дом.

Съемочная группа отправляется на Остров Черепа неподалеку от Суматры, чтобы изучать легенды о гигантской горилле по кличке Конг. На месте они обнаруживают, что Кинг Конг действительно существует. Горилла живет в чаще джунглей, где помимо него обитают многие другие создания из доисторических времен.

Кадр из фильма «Годзилла»

По сюжету, ученые обнаруживают целый скелет огромного неизвестного существа, который, по их предположениям, погиб два миллиона лет назад. Исследовав пещеру, команда обнаруживает дыру, из которой недавно кто-то вылез, и огромный след, уходящий в море. Спустя время выяснилось, что человечество пробудило гигантского монстра, что повлекло за собой ужасающие последствия. Об этом существе было выпущено более 30 фильмов.

Кадр из фильма «Охотники на троллей»

Создатели фильма постарались сделать так, чтобы зрители поверили, что гигантские тролли — это не персонажи из сказок, а реально существующие антропоморфные существа, убить которых способен только солнечный свет. По сюжету, группа студентов расследует случаи гибели медведей. Они следуют за загадочным охотником и вскоре узнают, что он выслеживает мифических и опасных существ.