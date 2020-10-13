Российские фильмы нередко ругают, но вместе с тем нельзя отрицать, что за последние несколько лет качество отечественного кинематографа заметно выросло. Кстати, отметили это даже за рубежом. "Рамблер" выбрал несколько кинолент, которые взорвали мировой прокат.

"Ирония судьбы. Продолжение", 2007

Кадр из фильма "Ирония судьбы. Продолжение"

События картины разворачиваются спустя 30 лет после знаменитой "Иронии судьбы, или С легким паром!". Здесь зрители выясняют, что Женя и Надя не поженились, а вернулись к своей жизни. Теперь в центре внимания их дети — Костя и Надя, которым суждено встретиться точно так же, как когда-то их родителям.

За пределами России картина собрала в прокате 5,6 миллионов долларов.

Кадр из фильма "Вий"

Самый кассовый российский фильм 2014 года, снятый по мотивам одноименной повести Гоголя.

В XVIII веке картограф Джонатан Грин отправляется на Восток и по пути находит затерянную деревушку, еще не подозревая, с какой мистикой ему предстоит столкнуться в ближайшем будущем.

За рубежом картина собрала в прокате 4,7 миллиона долларов.

Кадр из фильма "Метро"

Фильм-катастрофа по мотивам романа Дмитрия Сафонова повествует о чрезвычайной ситуации, произошедшей в московском метрополитене. Из-за стройки в центре столицы в одном из туннелей метро образуется трещина, которую начинает заполнять вода из Москвы-реки. Люди, находящиеся в это время в поезде, оказываются на грани жизни и смерти.

За пределами России сборы картины составили 3 миллиона долларов.