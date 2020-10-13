О самых популярных советских кинолентах слышали даже современные подростки. Однако существует ряд фильмов из СССР, о которых мало кто знает, но которые при этом однозначно достойны просмотра. Подробнее о них - в материале "Рамблера".
"Наследница по прямой", 1982
Кадр из фильма "Наследница по прямой"
Юная Женя отчаянно влюблена в поэзию Пушкина и убеждена, что является его прямой наследницей. Девушка кажется окружающим странной, но она предпочитает не обращать на них внимания. Но лишь до тех пор, пока к отцу героини не приезжает друг детства с сыном Володей. Женя начинает испытывать к юноше чувства, неведомые ей прежде, но первая любовь лишь изредка бывает счастливой.
"Мой добрый папа", 1970
Кадр из фильма "Мой добрый папа"
Повествование в картине ведется от лица мальчика Пети, который рассказывает зрителям о своем предвоенном детстве в Баку, о папе-композиторе, маме и младшем брате Бобе. Отправляясь на фронт, отец Пети наказал ему всегда быть добрым и честным и никогда не бросать людей в беде. Ребенок запомнил слова родителя и пронес их через всю свою жизнь.
"Небесные ласточки", 1976
Кадр из фильма "Небесные ласточки"
Скромная воспитанница пансиона для благородных девиц мечтает работать в театре, но у ее родителей другие планы на дочь: они надеются выдать девушку замуж за военного, которого она никогда в жизни не видела. Вот только браку по расчету не суждено состояться. Об этом зритель узнает, когда в повествование врывается учитель пения Селестен, обожающий театр и мечтающий стать известным композитором.