О самых популярных советских кинолентах слышали даже современные подростки. Однако существует ряд фильмов из СССР, о которых мало кто знает, но которые при этом однозначно достойны просмотра. Подробнее о них - в материале "Рамблера".

"Наследница по прямой", 1982

Кадр из фильма "Наследница по прямой"

Юная Женя отчаянно влюблена в поэзию Пушкина и убеждена, что является его прямой наследницей. Девушка кажется окружающим странной, но она предпочитает не обращать на них внимания. Но лишь до тех пор, пока к отцу героини не приезжает друг детства с сыном Володей. Женя начинает испытывать к юноше чувства, неведомые ей прежде, но первая любовь лишь изредка бывает счастливой.

"Мой добрый папа", 1970

Кадр из фильма "Мой добрый папа"

Повествование в картине ведется от лица мальчика Пети, который рассказывает зрителям о своем предвоенном детстве в Баку, о папе-композиторе, маме и младшем брате Бобе. Отправляясь на фронт, отец Пети наказал ему всегда быть добрым и честным и никогда не бросать людей в беде. Ребенок запомнил слова родителя и пронес их через всю свою жизнь.

"Небесные ласточки", 1976

Кадр из фильма "Небесные ласточки"