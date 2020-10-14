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Фильм о россиянке, которая выжила после авиакатастрофы 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В 1981 году произошла крупная авиакатастрофа, в результате которой столкнулись пассажирский самолет АН24В и бомбардировщик ТУ-16. Крушение самолетов произошло с высоты 5 200 метров. Экипажи и пассажиры обоих лайнеров погибли, однако одной женщине чудом удалось выжить. В этом году стало известно о съемках фильма по мотивам трагического события. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
В тот день молодая студентка Лариса Савицкая возвращалась вместе с мужем из свадебного путешествия. В самолете заснула, а потом почувствовала толчок. Девушка успела сгруппироваться и вжаться в кресло, что и спасло ей жизнь.
Около восьми минут она летела до земли. Несколько часов после падения Лариса провела без сознания, а очнулась рядом с телом погбишего мужа. С серьезными травмами девушка двое суток провела в тайге пока ее не обнаружили спасатели. До последнего они не верили, что человек может выжить после такой катастрофы.
Лариу Савицкую занесли в российское издание Книги рекордов Гиннесса, как человека, выжившего после падения с максимальной высоты. А потом она побила еще один рекород, который касался мизерной компенсации за ущеб.
Несмотря на многочисленные переломы и травму позвоночника, спустя годы Лариса смогла наладить свою жизнь, женщина вышла замуж и родила сына.
В какой-то момент с Ларисой связался режиссер Дмитрий Суворовов, который заинтересовалася ее историей и предложил женщине снять кино о преодолении себя, своих страхов и слабостей, о бесконечном желании жить. Сначала Лара отказалась, так как не хотела переживать трагедию вновь, но позже подумала, что эта история может помочь другим не сдаваться, если трудности неожиданно настигли.
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Фильмы , Видео , Лариса Савицкая
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