Фильм о россиянке, которая выжила после авиакатастрофы 

В 1981 году произошла крупная авиакатастрофа, в результате которой столкнулись пассажирский самолет АН24В и бомбардировщик ТУ-16. Крушение самолетов произошло с высоты 5 200 метров. Экипажи и пассажиры обоих лайнеров погибли, однако одной женщине чудом удалось выжить. В этом году стало известно о съемках фильма по мотивам трагического события. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

В тот день молодая студентка Лариса Савицкая возвращалась вместе с мужем из свадебного путешествия. В самолете заснула, а потом почувствовала толчок. Девушка успела сгруппироваться и вжаться в кресло, что и спасло ей жизнь.

Около восьми минут она летела до земли. Несколько часов после падения Лариса провела без сознания, а очнулась рядом с телом погбишего мужа. С серьезными травмами девушка двое суток провела в тайге пока ее не обнаружили спасатели. До последнего они не верили, что человек может выжить после такой катастрофы.

Лариу Савицкую занесли в российское издание Книги рекордов Гиннесса, как человека, выжившего после падения с максимальной высоты. А потом она побила еще один рекород, который касался мизерной компенсации за ущеб.

Несмотря на многочисленные переломы и травму позвоночника, спустя годы Лариса смогла наладить свою жизнь, женщина вышла замуж и родила сына.

В какой-то момент с Ларисой связался режиссер Дмитрий Суворовов, который заинтересовалася ее историей и предложил женщине снять кино о преодолении себя, своих страхов и слабостей, о бесконечном желании жить. Сначала Лара отказалась, так как не хотела переживать трагедию вновь, но позже подумала, что эта история может помочь другим не сдаваться, если трудности неожиданно настигли.