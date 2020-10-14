Неслучайные истории в деталях: то, что осталось за кадром 

Вот уже почти 5 лет IQOS не перестает удивлять своих совершеннолетних пользователей в России. Не стал исключением и масштабный проект «Настоящие истории», стартовавший весной этого года в сотворчестве с реальными пользователями бренда. Проект дал шанс каждому из них принять участие в создании настоящего киноальманаха, тем самым продемонстрировав, что за сильным брендом стоит огромное комьюнити* настоящих людей с настоящими историями и настоящими эмоциями.

Совершеннолетние пользователи IQOS со всей России делились рассказами о счастливых случайностях: пять киноновелл, основанных на историях из обычной жизни, стали частью единого киноальманаха под названием « (Не) случайные истории». Проект объединил в себе огромное количество абсолютно разных людей и напомнил, что счастливые случайности в жизни подчас совсем не случайны, а реальные события бывают гораздо интереснее вымысла.

В съемках фильма, сценаристом которого выступил писатель и основатель проекта «Беспринцыпные чтения» Александр Цыпкин , также приняли участие 5 режиссеров, 5 съемочных команд, 60 актеров и 500 профессионалов из мира кино. За период проект совершеннолетние пользователи прислали более 300 историй, из которых жюри выбрало 5 лучших, а их авторов** пригласили на съемки фильма в Москву.

Результатом работы команды проекта стала долгожданная премьера фильма « (Не) случайные истории», состоявшаяся 13 августа в онлайн-формате, который позволил совершеннолетним пользователям посмотреть фильм там, где им удобно.

Почти все победители проекта впервые в жизни побывали на реальной съемочной площадке и попробовали себя в роли киноконсультантов. По словам авторов, участие в проекте вдохновило их и положительно повлияло на их жизнь и взгляды на будущее. Например, автор истории «Чпок» Алена Симуськова после съемок фильма окончила курсы писательского мастерства и уже написала свой первый сценарий. Участие в проекте стало запоминающимся и для режиссера киноновеллы «Арбалетчица» Константина Райха. Последние 10 лет Константин занимался документальным кино, но именно из-за любопытства к новому опыту в игровом фильме он согласился снимать «Арбалетчицу». Режиссер рассказал, что художественные фильмы в отличие от документальных имеют множество собственных нюансов и увлекательных деталей, за которые он и любит кинематограф в целом.

Именно истории совершеннолетних пользователей вдохновили актеров и режиссеров принять участие в проекте, в конечном итоге объединив сотни людей в одну большую команду. Настоящие и счастливые случайности из жизни героев стали самой вдохновляющей темой на съемках.

«Жизнь — она изобретательнее любого сценария. Спасибо всем людям, которые прислали нам кусочки своей жизни, важные для них, и позволили воплотить эти моменты в кино»,

— поделилась актриса Аня Чиповская , принявшая участие в проекте.

« (Не) случайные истории» объединили в себе огромное количество абсолютно разных людей и напомнил, что счастливые случайности в жизни подчас совсем не случайны, а реальные события бывают гораздо интереснее вымысла.

Настоящие истории. Настоящие герои. Настоящее кино. Посмотреть новеллы киноальманаха « (Не) случайные истории» совершеннолетние пользователи могут на https://truestories.afisha.ru

*Комьюнити — совершеннолетние пользователи IQOS

**Авторы — совершеннолетние пользователи IQOS

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Данный материал посвящен проекту, предназначенному только для совершеннолетних пользователей IQOS.