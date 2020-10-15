Кинематограф без конца штампует фильмы, но найти что-то действительно стоящее в этом бесконечном потоке бывает довольно сложно. «Рамблер» сделал подборку фильмов, на просмотр которых не жалко будет потратить выходной.

В центре сюжета владелец рекламной компании Говард несколько лет не может выйти из тяжелой депрессии, вызванной смертью дочери. Фирма едва держится на плаву, и партнеры Говарда решают ее продать, чтобы компания не погибла. Однако Говард столь погружен в свои переживания, что не может ни обсуждать сделку, ни подписывать документы. Вместо этого он сочиняет страстные письма к абстрактным понятиям, в которых упрекает Любовь, Время и Смерть в предательстве.

Эта кинокартина Стивена Спилберга вызвала бурю. Все говорят, что фильм оригинален, актерская игра на высоком уровне, а визуальные эффекты просто невероятны. По сюжету в недалеком будущем люди живут в виртуальном мире — в игре OASIS. Ее создатель спрятал мистическое «пасхальное яйцо». Тот, кто пройдет все испытания и найдет его первым, станет самым богатым игроком во вселенной.

Америка 50-х годов — в солнечном Сан-Франциско появляется новый художник Уолтер Кин, чьи картины моментально покорили весь мир. За короткое время его работы стали настоящим культурным феноменом — на них изображены трогательные дети с огромными глазами. Невиданный успех сделал из Уолтера Кина одного из крупнейших деятелей искусства. Но внезапно карьера художника попала под удар, который нанесла его же жена. Маргарет Кин начала утверждать, что ее супруг — мошенник, а истинным автором является она.

Эта история о судьбах противоположностей потрясла не только любителей кино, но и кинокритиков. Богатый музыкант нанимает вышибалу из клуба для сопровождения в турне. Между эстетом до кончиков пальцев и простым принципиальным парнем завязывается настоящая дружба. Добрый, поучительный, красивый фильм о человечности и понимании.

Сюжет повествует о молодом Артуре, который околачивается на окраинах Лондониума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живёт до момента, когда судьба сводит его с магическим мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется. Он влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей с тем, чтобы свергнуть тирана Вортигема, убившего родителей Артура и захватившего трон.

Фильм о писательнице, которая связала свою жизнь с авантюрами и криминалом, а потом стала об этом жалеть. Несколько номинаций на «Оскар» подкупили киноманов, и рейтинги стремительно взлетели. Главную роль сыграла Мелисса Маккарти , которой обычно давали недраматичные комедийные партии. Здесь же она талантливо заставляет сопереживать героине и с волнением следить за ходом фильма.