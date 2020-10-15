Почему Рязанов не хотел снимать «Девушку без адреса» 

В 1958 году фильм Эльдара Рязанова «Девушка без адреса» стал одним из лидеров советского проката. Это была вторая картина режиссера. Но если о первом своем фильме «Карнавальная ночь» Рязанов рассказывал много и с теплотой отзывался о работе, то «Девушку без адреса» не слишком жаловал. По какой именно причине режиссер не любил вспоминать об этом фильме, рассказывает «Рамблер».

Когда Рязанов готовился приступить к работе над своей второй картиной, то в главных ролях видел снова Игоря Ильинского и Людмилу Гурченко . Как признавался режиссер, он не был в восторге от сценария «Девушки без адреса», но предпочел согласиться снимать картину, чем остаться без работы вообще. Но когда руководство студии заявило, что не стоит вновь занимать в съемках тех же артистов, что и в первом фильме, Рязанов, как позже сам признавался, всерьез подумывал отказаться от съемок. Но, тем не менее, предоставил список других актеров, все же включив в него Гурченко. В итоге режиссеру дали понять, что актрисе просто не позволят сниматься: лишь в начале 1990-х годов Рязанов признался, что Гурченко в то время якобы отказалась сотрудничать с органами, а те решили «притормозить» развитие ее карьеры.

Кадр из фильма "Девушка без адреса"

В итоге на главную мужскую роль утвердили Николая Рыбникова , а роль Кати Ивановой досталась Зое Виноградовой . Актриса уже успела записать все песни для картины, как руководство театра, в котором она тогда служила, поставило ультиматум: либо Виноградова продолжает выходить на сцену, либо отдает предпочтение съемкам, то о театре ей придется забыть. Виноградова выбрала театр. А на роль Кати утвердили Светлану Карпинскую , которая даже не была профессиональной актрисой, а училась в тот момент на филологическом факультете. Девушку просто заметили в метро и пригласили на съемки, как гласит одна из версий.

Худсовет кандидатуру Карпинской одобрил, а вот Рязанов не был в восторге от выбора актрисы на главную роль, хотя, надо отметить, что со своей задачей Светлана справилась блестяще.

Кадр из фильма "Девушка без адреса"

Однако несмотря на оглушительный успех фильма у зрителей, Рязанов так и не изменил своего отношения к «Девушке без адреса». Он был уверен, что фильм мог бы получиться куда более стоящим, если бы в нем разрешили сниматься Людмиле Гурченко. С Карпинской режиссер больше никогда не работал. А о «Девушке без адреса» отзывался с прохладцей, называя фильм куда более слабым и простым, нежели «Карнавальная ночь».