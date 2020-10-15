Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

«Союзмультфильм»: Билан не будет крокодилом 

Анастасия Иванова 6 часов назад
«Союзмультфильм»: Билан не будет крокодилом
Фото: РИА Новости
На днях исполнитель Дима Билан в своем Instagram объявил о том, что он споет одну из песен крокодила Гены в полнометражном фильме «Крокодил Гена и Чебурашка».
Однако пресс-секретарь киностудии Марина Малыгина опровергла предположение общественности:

«Участие в фильме Билану приписали СМИ».

Малыгина также добавила, , что певец будет участвовать в другом проекте — онлайн-концерте, где прозвучат известные хиты детских мультсериалов.
Съемки полнометражного фильма о Чебурашке стартуют в 2021 году.
Ранее «Рамблер» писал о том, что российский сериал вошел в сотню популярных шоу IMDb.
Видео дня. Чем завершилось дело с внебрачным сыном Мишулина
Фильмы , Дима Билан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как алкоголь погубил юмориста Александра Иванова
Как алкоголь погубил юмориста Александра Иванова
Российский сериал вошел в сотню популярных шоу IMDb
Российский сериал вошел в сотню популярных шоу IMDb
Легендарные фильмы, которые провалились в прокате
Легендарные фильмы, которые провалились в прокате
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Актеры, которые неузнаваемо преобразились ради ролей
16:29
Актеры, которые неузнаваемо преобразились ради ролей
Актеры
Что стало с артистами, снимавшимися в «Физруке»
14:05
Что стало с артистами, снимавшимися в «Физруке»
Сериалы Актеры
Фильмы-катастрофы, снятые по реальным событиям
10:06
Фильмы-катастрофы, снятые по реальным событиям
Фильмы
Первый доктор Ватсон в советском кино
05:36
Первый доктор Ватсон в советском кино
Актеры Фильмы
Звезда советского кино, начавший сниматься лишь в 40
44:09
Звезда советского кино, начавший сниматься лишь в 40
Актеры
Почему не ладили на съемках Конкин и Высоцкий
03:30
Почему не ладили на съемках Конкин и Высоцкий
Актеры Фильмы
Почему рано ушел из жизни звезда «Бумбараша»
05:02
Почему рано ушел из жизни звезда «Бумбараша»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение