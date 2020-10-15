«Союзмультфильм»: Билан не будет крокодилом 

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На днях исполнитель Дима Билан в своем Instagram объявил о том, что он споет одну из песен крокодила Гены в полнометражном фильме «Крокодил Гена и Чебурашка».

Однако пресс-секретарь киностудии Марина Малыгина опровергла предположение общественности:

«Участие в фильме Билану приписали СМИ».

Малыгина также добавила, , что певец будет участвовать в другом проекте — онлайн-концерте, где прозвучат известные хиты детских мультсериалов.

Съемки полнометражного фильма о Чебурашке стартуют в 2021 году.