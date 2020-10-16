Что посмотреть вечером в пятницу 

Просмотр хорошего фильма — это лучшее завершение рабочей недели. «Рамблер» сделал подборку фильмов, которые способны разнообразить ваш пятничный вечер.
Юная Батшеба Эвердин получила в наследство от дяди ферму. И, чтобы привести ее в порядок, она нанимает рабочих, в том числе и разорившегося фермера Габриэля Оука, который в прошлом делал ей предложение, однако потерпел неудачу. Теперь девушке предлагает руку и сердце сосед, зажиточный фермер Уильям Болдвуд, но Батшеба просит время на раздумья.
Кадр из фильма «Скрытые фигуры»
Фильм рассказывает историю трех афроамериканских женщинах-математиках, которые работают в НАСА во времена космической гонки. Несмотря на то, что им на каждом шагу приходится сталкиваться с расизмом, им удается провести ряд математических вычислений, необходимых для запуска первой космической миссии.
Кадр из фильма «Танцовщица»
По сюжету, Мария-Луиза мечтает покорить Америку, став великой актрисой. Во время выступления на сцене она путается в своем платье, но чудом избегает падения, продолжая кружиться. После этого исторического момента девушка становится Лои Фуллер — электрической феей, иконой, пылающим символом поколения. Теперь она еще и звезда известного в Париже кабаре.