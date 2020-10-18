Шесть фильмов для фанатов Уилла Смита 

На сегодняшний день Уилл Смит является одним из самых востребованных киноактеров Голливуда. В его фильмографии множество прекрасных картин, которыми восхищаются фанаты со всего мира. «Рамблер» сделал подборку лучших фильмов с участием Уилл Смита.

«Я — легенда»

Весь мир порабощен вампирами, на Земле остался последний человек, это Роберт Невилл. Ему приходится нелегко — остаться единственным не самая завидная участь. Днем он спокойно ходит по улицам и убивает кровососов, ведь при дневном свете они неактивны. А по ночам, скрываясь в защищенном доме, Роберт пытается найти сыворотку, которая могла бы вернуть вампирам человеческий облик. Он искренне надеется, что сможет победить жуткую эпидемию.

Опытный и очень одаренный мошенник берет под свое крыло начинающую воровку. Используя свои шикарные внешние данные и острый ум, красавица-блондинка делает недюжинные успехи в этом нелегальном бизнесе и вскоре становится самой способной и талантливой ученицей, которые когда-либо бывали у героя.

Секретное правительственное агентство под руководством Аманды Уоллер заключает сделку с преступниками, томящимися за решеткой. В обмен на свободу они должны отправиться на важную миссию, вероятность успеха в которой — сотая доля процента. Несмотря на то, что их шансы выжить в опасной битве очень малы, у каждого участника «Отряда самоубийц» есть свой козырь в рукаве, поэтому дерзкие антигерои не намерены сдаваться.

Бедный вор из восточного города Аграба Аладдин находит волшебную лампу с Джинном. У него есть только три желания, чтобы заслужить любовь принцессы, победить злодея-визиря и сделать всю Аграбу счастливее. Один из самых известных британских режиссеров Гай Ричи, создатель культовых криминальных комедий и не только, переосмысливает классическую сказку «Дисней» об арабском воре-бродяге в киноверсии любимого мультфильма «Аладдин».

Отец одиночка — Крис Гарднер воспитывает своего пятилетнего сына и прилагает все усилия, чтобы сделать ребенка счастливым. Крис работает продавцом, но дела у него идут не важно. Однажды настает такой момент, когда денег не хватает даже на то, чтобы заплатить за квартиру. И они оказываются на улице. Но Крис не сдается, ведь когда твои мечты и усилия направлены только на то, чтобы сделать жизнь ребенка счастливым, может произойти чудо.

Джим Уэст и Артемус Гордон — суперагенты 70-х годов XIX века. У них в запасе множество технологических примочек и красотка Рита. Их главная цель — спасти президента США Гранта от Лавлэйса — злодея и гениального изобретателя, который жаждет обладать южными штатами. Лавлэйс — безногий калека, ненавидящий весь мир и готовый пойти на все ради своей цели.