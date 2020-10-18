Как проходили съемки фильма «Марсианин» 

С тех пор, как был открыт Марс, людей, как магнитом, тянет отправить экспедицию на колонизацию красной планеты. И хотя на загадочной планете мы до сих пор так и не побывали, по этому поводу было написано много книг и снято немало фильмов. «Рамблер» расскажет, как проходили съемки одного из них — научно-фантастического фильма «Марсианин»

Фильм «Марсианин» снимался в пустыне Вади-Рам, которая находится в Иордании и является национальным парком, а также объектом всемирного наследия ЮНЕСКО . Неофициальное название пустыни — «Лунная долина» — это удивительное место, неподвластное времени и нетронутое цивилизацией.

Ландшафт пустыни не требовал кропотливой цветокоррекции кадра — там красный песок и фактурные каньоны, «облизанные» ветром. Достаточно было удалить из кадра кусты и прочую растительность, которой питаются верблюды. У студии спецэффектов оставалась лишь одна большая проблема после ландшафтных съемок — небо в Иордании по-земному голубое, поэтому пришлось бороться с цветом изображения.

Чтобы погрузить зрителя в атмосферу реалистичности происходящего, режиссер фильма решил использовать для съемок камеры GoPro, вместо специализированной кинотехники. Все сцены, где главный герой, роль которого исполнил Мэтт Деймон , ведет дневник марсианина сняты на камеры GoPro, стоимостью до 400 долларов.

В фильме главный герой высаживает картофель внутри модуля, чтобы выжить. Специально для съемок фильма, в одном из павильонов были высажены настоящие корнеплоды. Операторы отсняли все стадии роста овоща, который спас от голодной смерти главного героя. Ученые NASA говорят, что сцена, показанная в фильме с выращиванием картофеля в марсианском грунте вполне реальна, ведь в человеческих экскрементах достаточное количество питательных веществ, а в моче содержится много азота — этого вполне достаточно для выращивания картофеля.

Все фильмы, где есть упоминание о NASA, обязаны отображать максимально правдивые сведения о деятельности национального космического агентства США. Фильм Марсианин не стал исключением, так как NASA на протяжении десятилетий готовит пилотируемую экспедицию на Марс с участием людей. Авторы фильма показали реальные наработки и технические достижения NASA, которые могут появиться в ближайших или будущих полетах к красной планете.

Огромная машина, перемещающаяся на шести колесах по красной планете, является точной копией реального марсохода, который разработали в NASA. Многие задают вопрос, почему у средства передвижения шесть колес, вместо привычных четырех. Ученые NASA объясняют это повышением устойчивости машины и созданием непрерывного движения в случае, если одно или два колеса зависнут в воздухе.