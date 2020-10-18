Как проходили съемки фильма «Марсианин» 

С тех пор, как был открыт Марс, людей, как магнитом, тянет отправить экспедицию на колонизацию красной планеты. И хотя на загадочной планете мы до сих пор так и не побывали, по этому поводу было написано много книг и снято немало фильмов. «Рамблер» расскажет, как проходили съемки одного из них — научно-фантастического фильма «Марсианин».
Фильм «Марсианин» снимался в пустыне Вади-Рам, которая находится в Иордании и является национальным парком, а также объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Неофициальное название пустыни — «Лунная долина» — это удивительное место, неподвластное времени и нетронутое цивилизацией.
Ландшафт пустыни не требовал кропотливой цветокоррекции кадра — там красный песок и фактурные каньоны, «облизанные» ветром. Достаточно было удалить из кадра кусты и прочую растительность, которой питаются верблюды. У студии спецэффектов оставалась лишь одна большая проблема после ландшафтных съемок — небо в Иордании по-земному голубое, поэтому пришлось бороться с цветом изображения.
Чтобы погрузить зрителя в атмосферу реалистичности происходящего, режиссер фильма решил использовать для съемок камеры GoPro, вместо специализированной кинотехники. Все сцены, где главный герой, роль которого исполнил Мэтт Деймон, ведет дневник марсианина сняты на камеры GoPro, стоимостью до 400 долларов.
В фильме главный герой высаживает картофель внутри модуля, чтобы выжить. Специально для съемок фильма, в одном из павильонов были высажены настоящие корнеплоды. Операторы отсняли все стадии роста овоща, который спас от голодной смерти главного героя. Ученые NASA говорят, что сцена, показанная в фильме с выращиванием картофеля в марсианском грунте вполне реальна, ведь в человеческих экскрементах достаточное количество питательных веществ, а в моче содержится много азота — этого вполне достаточно для выращивания картофеля.
Все фильмы, где есть упоминание о NASA, обязаны отображать максимально правдивые сведения о деятельности национального космического агентства США. Фильм Марсианин не стал исключением, так как NASA на протяжении десятилетий готовит пилотируемую экспедицию на Марс с участием людей. Авторы фильма показали реальные наработки и технические достижения NASA, которые могут появиться в ближайших или будущих полетах к красной планете.
Огромная машина, перемещающаяся на шести колесах по красной планете, является точной копией реального марсохода, который разработали в NASA. Многие задают вопрос, почему у средства передвижения шесть колес, вместо привычных четырех. Ученые NASA объясняют это повышением устойчивости машины и созданием непрерывного движения в случае, если одно или два колеса зависнут в воздухе.