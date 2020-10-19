Фильмы, предсказавшие панику 2020 года 

Пандемия коронавируса коренным образом изменила жизнь всех стран. Однако нельзя сказать, что людей не предупреждали. Ведь кинематографисты периодически предсказывают человечеству весьма мрачные перспективы. Картины, которые сейчас актуальны как никогда — в подборке «Рамблера».
«Эпидемия» (2019)
Российский сериал снят по роману «Вонгозеро» Яны Вагнер. Москва охвачена неизвестным вирусом. Больные умирают через три-четыре дня после заражения. Сергей (Кирилл Кяро) вместе с бывшей женой Ириной (Марьяна Спивак), сыном Антоном (Савелий Кудряшов), новой возлюбленной Анной (Виктория Исакова) и ее сыном-аутистом, а также отцом (Юрий Кузнецов) и соседями бегут в Карелию. На необитаемом острове посреди Вонгозера они надеются найти убежище и начать новую жизнь.
«Эпидемия» (2013)
Испанская драма рассказывает о случайных знакомых, которые становятся свидетелями эпидемии агорафобии, когда у людей возникают припадки при попытке выйти из здания. Марк (Ким Гутьеррес), его подруга Жулия (Марта Этура) и Энрике (Хосе Коронадо) пытаются выжить в условиях охватившей город паники.
«Заражение» (2011)
В фильме сразу несколько сюжетных линий. Бет Эмхофф (Гвинет Пэлтроу) возвращается в родной Миннеаполис из Гонконга и вскоре умирает от неизвестного вируса. Погибает и ее сын. Но у ее мужа Митча (Мэтт Деймон) обнаруживается естественный иммунитет. Он пытается спасти дочь Джори. Пока доктор Элеонора Орантес (Марион Котийяр) приезжает в Гонконг, чтобы найти источник вируса, Эрин Мирс (Кейт Уинслет) организует палаточный госпиталь в Миннеаполисе. В то время как ученые пытаются найти вакцину, журналист Алан (Джуд Лоу) утверждает, что есть лекарство, которое может исцелить больных.
«Последняя любовь на Земле» (2011)
Эпидемиолог Сьюзен (Ева Грин) и шеф-повар Майкл (Юэн Макгрегор) переживают страстный роман на фоне странной эпидемии, которая захватывает мир. Люди постепенно теряют сначала обоняние, потом вкус и все остальные чувства.
«Слепота» (2008)
Горожане мегаполиса поражены эпидемией мгновенной слепоты. Героиня Джулианны Мур остается единственной зрячей в огромном городе. Но она притворяется, чтобы ухаживать за своим мужем — он вместе с первыми больными изолирован в психиатрической больнице.