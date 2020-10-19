Фильмы, предсказавшие панику 2020 года 

Пандемия коронавируса коренным образом изменила жизнь всех стран. Однако нельзя сказать, что людей не предупреждали. Ведь кинематографисты периодически предсказывают человечеству весьма мрачные перспективы. Картины, которые сейчас актуальны как никогда — в подборке «Рамблера».

«Эпидемия» (2013)

В фильме сразу несколько сюжетных линий. Бет Эмхофф ( Гвинет Пэлтроу ) возвращается в родной Миннеаполис из Гонконга и вскоре умирает от неизвестного вируса. Погибает и ее сын. Но у ее мужа Митча ( Мэтт Деймон ) обнаруживается естественный иммунитет. Он пытается спасти дочь Джори. Пока доктор Элеонора Орантес (Марион Котийяр) приезжает в Гонконг, чтобы найти источник вируса, Эрин Мирс ( Кейт Уинслет ) организует палаточный госпиталь в Миннеаполисе. В то время как ученые пытаются найти вакцину, журналист Алан ( Джуд Лоу ) утверждает, что есть лекарство, которое может исцелить больных.

Эпидемиолог Сьюзен ( Ева Грин ) и шеф-повар Майкл (Юэн Макгрегор) переживают страстный роман на фоне странной эпидемии, которая захватывает мир. Люди постепенно теряют сначала обоняние, потом вкус и все остальные чувства.

«Слепота» (2008)

Горожане мегаполиса поражены эпидемией мгновенной слепоты. Героиня Джулианны Мур остается единственной зрячей в огромном городе. Но она притворяется, чтобы ухаживать за своим мужем — он вместе с первыми больными изолирован в психиатрической больнице.