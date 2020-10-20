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Ученые опытным путем установили, какой фильм ужасов самый страшный 

ТВ БРИКС 2 часа назад
Ученые назвали самый страшный фильм ужасов
Фото: ТВ БРИКС
Ученые провели исследование, чтобы узнать, какой фильм ужасов самый страшный. Во время просмотра картины-лидера рейтинга сердца зрителей бились быстрее, говорится в материале Forbes.
Исследование организовал портал Broadbandchoices. Эксперты взяли выборку самых рейтинговых фильмов ужасов по версии IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit. Картины дали посмотреть 50 добровольцам разного возраста. Во время кинопоказа им измеряли сердечный ритм.
Самым страшной и волнительной оказалась лента «Синистер» 2012 года режиссера Скотта Дерриксона с Итаном Хоуком в главной роли. Во время его просмотра сердцебиение зрителей участилось до 86 ударов в минуту, хотя нормальным считается показатель в 65 ударов.
Вторую строчку в рейтинге по уровню запугивания занял «Астрал» Джеймса Вана. Сердца бились с такой же скоростью — 86 ударов в минуту, а на некоторых моментах и вовсе отстукивали 133 удара.
Замыкает тройку лидеров фильм «Заклятие» того же Джеймса Вана. Сердца киноманов бились со скоростью 85 ударов в минуту.
В десятку самых страшных фильмов также вошли «Реинкарнация» (83 удара в минуту), «Паранормальное явление» (82), «Оно» 2014 года (81), «Заклятие 2» (80), «Бабадук» (80), «Спуск» (79), «Визит» (79).
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Фильмы , Паранормальное явление , Заклятие 2 , Синистер , Заклятие , Оно , Реинкарнация , Визит , Астрал , Джеймс Ван , Скотт Дерриксон , Forbes
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