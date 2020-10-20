Ученые назвали самый страшный фильм ужасов

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Ученые провели исследование, чтобы узнать, какой фильм ужасов самый страшный. Во время просмотра картины-лидера рейтинга сердца зрителей бились быстрее, говорится в материале Forbes.

Исследование организовал портал Broadbandchoices. Эксперты взяли выборку самых рейтинговых фильмов ужасов по версии IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit. Картины дали посмотреть 50 добровольцам разного возраста. Во время кинопоказа им измеряли сердечный ритм.

Самым страшной и волнительной оказалась лента «Синистер» 2012 года режиссера Скотта Дерриксона с Итаном Хоуком в главной роли. Во время его просмотра сердцебиение зрителей участилось до 86 ударов в минуту, хотя нормальным считается показатель в 65 ударов.

Вторую строчку в рейтинге по уровню запугивания занял «Астрал» Джеймса Вана . Сердца бились с такой же скоростью — 86 ударов в минуту, а на некоторых моментах и вовсе отстукивали 133 удара.