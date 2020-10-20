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Никита Михалков рассказал об отношениях с Андреем Кончаловским 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Я был его рабом»: Михалков рассказал о Кончаловском
Фото: кадр из передачи "Судьба человека"
Режиссер Никита Михалков принял участие в съемках программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», где рассказал об отношениях со старшим братом режиссером Андреем Кончаловским.

«У нас в семье всегда все было иронично, трогательно. Любовь была. Экзальтации не было. Я был его рабом. Но это рабство от безграничной любви и доверия. И быть полезным ему. У меня всегда был культ старшего брата».

Михалков рассказал, что иногда брат был жесток с ним. Однако это не отложилось в его памяти как негативный опыт.

«У меня не было комплекса или обид. Я получал от него по-серьезному. К примеру, именно я стоял на атасе, когда он был с девушками. Я воровал водку у родителей для него. Сейчас, конечно, это невозможно себе представить, но когда-то было именно так», — сказал режиссер.

Ранее "Рамблер" сообщал о неожиданных подробностях съемок "Утомленных солнцем".
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Фильмы , Судьба человека , Андрей Михалков-Кончаловский , Никита Михалков
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