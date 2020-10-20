«Я был его рабом»: Михалков рассказал о Кончаловском

«У меня не было комплекса или обид. Я получал от него по-серьезному. К примеру, именно я стоял на атасе, когда он был с девушками. Я воровал водку у родителей для него. Сейчас, конечно, это невозможно себе представить, но когда-то было именно так», — сказал режиссер.