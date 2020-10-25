Зачем на съемках «Бонда» разлили 30 литров газировки

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Зачем на съемках «Бонда» разлили больше 30 литров газировки 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В апреле 2021 года состоится премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Роль агента в нем по-прежнему сыграет Дэниел Крейг. Это будет последний раз, когда актер примет участие в съемках картины о шпионе. По словам Крейга, команда, с которой он работал долгое время, "лучшая в мире":

"Количество креативности просто поражает", — рассказывал он в одном из интервью.

Действительно, над фильмами о суперагенте работает команда профессионалов. Как выяснил "Рамблер", для эффектных трюков в кадре съемочная группа часто прибегает к необычным методам. Так, в одной из сцен дублер Крейга каскадер Пол Эдвардс должен был запрыгнуть на мотоцикле на пандус, а потом перелететь через городскую стену и приземлится на мощеной камнем дороге. Однако поверхность была очень скользкая.
Кадр из трейлера фильма "Не время умирать"
Как рассказал координатор трюков Ли Моррисон, съемки проходили в итальянском городе Матера в регионе Базиликата. Чтобы колеса мотоцикла не скользили по поверхности, а прилипали, они придумали облить все сладкой газировкой. Для этого пришлось купить 8,4 тысячи галлонов Coca-Cola (это более 31 литра).

"Мы очень долго разбрызгивали колу по Матере. Потратили на это около 60 тысяч евро. Продюсер Барбара Брокколи смотрела на меня как на сумасшедшего", — поделился Моррисон.

Многих могла возмутить такая "варварская" выходка создателей картины. Однако, по словам Ли Моррисона, после этого улицы итальянского городка стали чище.
В 25-м фильме Джеймс Бонд уходит в отставку и проводит отдых на Ямайке. Однако ему приходится вернуться к работе, потому что миру угрожает преступник по имени Сафин, роль которого исполняет Рами Малек.
Комментарии 2
Фильмы , Видео , Рами Малек , Барбара Брокколи , Дэниел Крейг , Coca-Cola
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