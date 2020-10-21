Русский мультфильм стал номинантом престижной премии 

Фото: Кадр из мультфильма «Нос, или Заговор "не таких"»

Мультфильм «Нос, или Заговор "не таких"» Андрея Хржановского стал одним из претендентов на премию Европейской киноакадемии в категории «лучший европейский анимационный полнометражный фильм». Об этом сообщают РИА Новости.

В число номинантов также вошли «Сalamity» Реми Шайе (Франция — Дания), «Josep» Ореля (Франция — Бельгия — Испания) и «Клаус» Серхио Паблоса (Испания).

Победителя выберут 3800 членов Европейской киноакадемии. Награждение пройдет онлайн 12 декабря.

Российская премьера проекта состоялась осенью на открытии «Кинотавра».