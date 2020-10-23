Фильмы, которые придутся по душе поклонникам «Девчат» 

Картина Юрия Чулюкина "Девчата" — одна из культовых комедий советского кинематографа, у которой за десятки лет появились тысячи поклонников. Какие еще фильмы придутся по нраву фанатам этой знаменитой киноленты? Расскажет "Рамблер".

"Весна на Заречной улице", 1956

Кадр из фильма "Весна на Заречной улице"

Мелодрама Марлена Хуциева Феликса Миронера повествует историю отношений преподавательницы школы рабочей молодежи и ее ученика — самоуверенного сталевара завода, который пользуется успехом у женщин. Вот только когда герой решается проявить симпатию к учительнице, он впервые сталкивается с резким отказом.

"Приходите завтра…", 1962

Кадр из фильма "Приходите завтра"

Талантливая Фрося Бурлакова приезжает из небольшого сибирского села в Москву, чтобы поступить в консерваторию. Вот только провинциалка даже не подозревает о том, какие сюрпризы для нее подготовила столица.

"Королева бензоколонки", 1962

Кадр из фильма "Королева бензоколонки"

Людмила Добрыйвечер мечтает танцевать в балете на льду. Но ожидания девушки рушатся вмиг после того, как она не проходит конкурс. Героине приходится искать работу, чтобы прокормить себя, и после продолжительных поисков она устраивается заправщицей на бензоколонку. Но ее приключения на этом не заканчиваются.