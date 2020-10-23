Как авария привела Лукаса к «Звездным войнам»

Известный всему миру создатель фантастической саги «Звездные войны» Джордж Лукас вовсе не мечтал стать режиссером. В юности он был увлечен совершенно другой деятельностью, его страстью были автомобили и гонки. Но именно эта страсть и стала в итоге неожиданной причиной того, чтобы сесть в режиссерское кресло. О том, как автомобили подтолкнули Лукаса к режиссуре, читайте в материале «Рамблера».

Конечно, утверждать, что никаких предпосылок к увлечению режиссурой у юного Джорджа не было, было бы ошибкой. Лукас еще в школе увлекался фотографией, любил возиться с техникой, но настоящей его страстью всегда были автомобили и гонки. Своего первого «железного коня», подаренного отцом, он собственными руками превратил в настоящую ракету, способную развивать невероятную скорость. Джордж грезил гонками, даже сумел принять участие в региональных соревнованиях и с нетерпением ждал, когда закончит школу, чтобы отдаться своему увлечению целиком и полностью. Лукас мечтал о карьере профессионального гонщика.

Однако, у судьбы были на него свои планы. За несколько дней до своего выпускного Лукас попал в аварию: молодой человек, не справился с управлением, машина на всей скорости въехала в дерево, а Джордж лишь чудом остался жив.

Нескольких месяцев, проведенных в больнице, хватило, чтобы Лукас пересмотрел свои мечты и приоритеты. Джордж понял, что гонщиком он быть больше не хочет. Он обратился к другому своему увлечению, которое было на долгое время вытеснено автомобилями, — фотографии. Кресло пилота гонки Джордж променял на фотоаппарат. При этом любовь к автомобилям никуда не пропала: просто теперь Лукас снимал гонщиков. И делал это, надо отметить, весьма неплохо.

Увлечение фотографией позже трансформировалось в интерес к кинематографу. В итоге Лукас поступил в киношколу при Южно-калифорнийском университете. А свою давнюю страсть к гонкам сполна реализовал в «Звездных войнах», показав зрителям невероятные масштабные воздушные гонки и опасные баталии на просторах космоса.

Так несостоявшийся гонщик стал знаменитым на весь мир режиссером, подарившим зрителям мастера Йоду, семью Скайуокеров, Чубаку и других известных героев.