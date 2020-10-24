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Apple и Netflix обсудили показ нового фильма «бондианы» на своей платформе 

Газета.Ru и ещё 5 24 октября 2020
Apple и Netflix обсудили показ нового фильма «бондианы»
Фото: Газета.Ru
Кинокомпания MGM провела переговоры с корпорацией Netflix и компанией Apple о показе своего нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать" на стриминговой платформе, передает Bloomberg.
По данным агентства, представители кинокомпании отказались комментировать переговоры, однако заявили, что фильм "не продается. " В Netflix и Apple также отказались от комментариев. Еще один покупатель крупнобюджетных развлечений для своего стримингового сервиса — кинокомпания Amazon Studios — заявила, что в настоящее время не ведет переговоров о приобретении фильма "бондианы".
Ранее стало известно, что премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 снова отложена и состоится 2 апреля 2021 года.
Режиссером картины стал Кэри Фукунага, роль Джеймса Бонда вновь сыграет Дэниел Крэйг.
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Фильмы , Дэниел Крейг , Amazon , Netflix , Apple , Bloomberg
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