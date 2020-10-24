Что смотреть, если понравился «Довод» Нолана 

Вокруг картины Кристофера Нолана «Довод» ходило множество споров, но зрители сошлись в одном, что это главный фильм и без того странного года. «Рамблер» сделал подборку фильмов для любителей подумать над сюжетом.

Кадр из фильма «Дежавю»

Агент Даг Карлин расследует теракт на морском пароме. В процессе герой получает улики, только в обратном порядке, как воспоминания в дежавю. Ему кажется, что все это он уже давно видел. Спустя время Даг начинает подозревать, что за таинственными событиями стоят путешествия во времени. Главную роль в картине исполнил Дензел Вашингтон.

«Временная петля»

Кадр из фильма «Временная петля»

Герой живет в загородном доме с любящей женой. В один вечер, прогуливаясь в лесу, он видит полуобнаженную девушку и отправляется ей на помощь. В поисках мужчина обнаруживает окровавленного незнакомца и, убегая от его преследований, случайно попадает в машину времени и перемещается в утро того же дня.

«Детонатор»

Кадр из фильма «Детонатор»

По сюжету, Эйб и Аарон с друзьями в небольшом гараже мастерят некое подобие машины времени. Для того, чтобы ею воспользоваться, необходимо просидеть в ней ровно столько, на сколько часов или дней хочешь отправиться. Через некоторое время товарищи поймут, что у экспериментов со временем есть свои последствия.