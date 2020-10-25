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Ботфорты из «Красотки» и меч Оби-Ван Кеноби выставили на аукцион 

Газета.Ru 2 часа назад
Продаются сапоги из «Красотки» и меч Оби-Ван Кеноби
Фото: Кадр из фильма "Красотка"
Ведущий аукционный дом Великобритании Prop Store 1–2 декабря этого года проведет торги, на которых будут выставлены предметы, знакомые миллионам поклонников блокбастеров Голливуда. Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на гендиректора Prop Store Стивена Лейна.
За более чем 900 наименований планируется выручить примерно $5,6 млн Лейн заявил, что философия аукционного дома заключается в возможности дать коллекционеру любого уровня приобрести что-нибудь интересное.
Самым ценным предметом на торгах станет световой меч Оби-Ван Кеноби, которого сыграл Юэн МакГрегор в 2005 году в фильме "Звездные войны: Месть ситхов". По оценкам экспертов, он уйдет за $103-155 тыс.
Также будет выставлена куртка Пита "Маверика" Митчелла, которого сыграл Том Круз в фильме "Лучший стрелок". Данный лот может принести $15-21 тыс.
Среди других примечательных лотов — механическая голова из фильма "Чужой", оцененная в сумму от $52-78 тыс., а также ботфорты, которые носила Джулия Робертс в "Красотке".
На аукцион также будут выставлены тренировочный костюм Джеймса Бонда для MI 6 из "007: Координаты "Скайфолл"" и шляпа, в которой Джек Николсон сыграл Джокера в "Бэтмене".
Ценным лотом специалисты назвали полный костюм Нео из "Матрицы: Перезагрузка". Комплект оценивается в $50-80 тыс.
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Фильмы , Матрица: Перезагрузка , Звёздные войны: Месть Ситхов , Красотки , Чужой , Красотка , Бэтмен , Лучший стрелок , Том Круз , Джеймс Бонд , Джек Николсон , Джулия Робертс , Юэн Макгрегор
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