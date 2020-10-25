Продаются сапоги из «Красотки» и меч Оби-Ван Кеноби

Ведущий аукционный дом Великобритании Prop Store 1–2 декабря этого года проведет торги, на которых будут выставлены предметы, знакомые миллионам поклонников блокбастеров Голливуда. Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на гендиректора Prop Store Стивена Лейна.

За более чем 900 наименований планируется выручить примерно $5,6 млн Лейн заявил, что философия аукционного дома заключается в возможности дать коллекционеру любого уровня приобрести что-нибудь интересное.

Среди других примечательных лотов — механическая голова из фильма "Чужой" , оцененная в сумму от $52-78 тыс., а также ботфорты, которые носила Джулия Робертс в "Красотке".

На аукцион также будут выставлены тренировочный костюм Джеймса Бонда для MI 6 из "007: Координаты "Скайфолл"" и шляпа, в которой Джек Николсон сыграл Джокера в "Бэтмене".

Ценным лотом специалисты назвали полный костюм Нео из "Матрицы: Перезагрузка". Комплект оценивается в $50-80 тыс.