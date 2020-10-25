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Фильмы, которые вы никогда не увидите 

Анастасия Иванова 1 час назад
Фильмы, которые вы никогда не увидите
Фото: Кадр из фильма «"Дюна" Ходорковского»
Иногда фильмы становятся популярными еще до того момента, как они выйдут в свет. «Рамблер» расскажет о картинах, которые зрители так и не увидели.

«Дюна»

Режиссер Алехандро Ходоровски еще в семидесятых планировал снять фильм на основе одноименной книги Фрэнка Герберта, однако сильно изменив сюжет. На главные роли почти согласились такие легендарные артисты, как Мик Джаггер, Дэвид Кэрредайн, Орсон Уэллс и даже Сальвадор Дали. А музыку должна была написать группа Pink Floyd. Ходоровски разослал сценарий и раскадровки всем студиям, однако он не учел того, что фильм получался длительностью более 12 часов. Поэтому никто не взялся реализовать такой проект. В 2013 году вышел документальный фильм «"Дюна" Ходоровского», где авторы рассказали о своих задумках.

«Наполеон»

Кадр из фильма «Война и мир»
В семидесятые режиссер Стэнли Кубрик стал изучать биографию Наполеона, чтобы снять исторический фильм. В роли императора он видел Дэвида Хеммингса, а Жозефину должна была сыграть Одри Хепберн. Правительство Румынии даже было готово предоставить 50 тысяч солдат для съемок. Однако в начале семидесятых в прокат вышло сразу две картины о Наполеоне от Сергея Бондарчука: «Война и мир» и «Ватерлоо». И тогда продюсеры проекта решили, что миру не нужна еще одна история об известном императоре.

«Супермен жив»

Кадр из фильма «Смерть "Супермен жив": Что случилось?»
Изначально сценарий был написан Кевином Смитом, а на главную роль пригласили самого Николаса Кейджа. Однако позже к работе привлекли режиссера Тима Бертона, который решил сильно изменить сюжет. После этого сценарий показался продюсерам слишком жестоким, и его взялись переписывать еще раз. Однако когда план выпустить фильм к юбилею героя провалился, Тим Бертон увлекся съемками «Сонной лощины». В 2015 году вышел документальный фильм «Смерть "Супермен жив": Что сучилось?».
Комментарии
Фильмы , Сонная Лощина , Дюна , Кевин Смит , Сергей Бондарчук , Стэнли Кубрик , Дэвид Хеммингс , Мик Джаггер , Одри Хепберн , Фрэнк Герберт , Тим Бертон
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