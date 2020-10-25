Фильмы, которые вы никогда не увидите 

Иногда фильмы становятся популярными еще до того момента, как они выйдут в свет. «Рамблер» расскажет о картинах, которые зрители так и не увидели.

Режиссер Алехандро Ходоровски еще в семидесятых планировал снять фильм на основе одноименной книги Фрэнка Герберта , однако сильно изменив сюжет. На главные роли почти согласились такие легендарные артисты, как Мик Джаггер , Дэвид Кэрредайн, Орсон Уэллс и даже Сальвадор Дали. А музыку должна была написать группа Pink Floyd. Ходоровски разослал сценарий и раскадровки всем студиям, однако он не учел того, что фильм получался длительностью более 12 часов. Поэтому никто не взялся реализовать такой проект. В 2013 году вышел документальный фильм «"Дюна" Ходоровского», где авторы рассказали о своих задумках.

«Наполеон»

Кадр из фильма «Война и мир»

В семидесятые режиссер Стэнли Кубрик стал изучать биографию Наполеона, чтобы снять исторический фильм. В роли императора он видел Дэвида Хеммингса , а Жозефину должна была сыграть Одри Хепберн . Правительство Румынии даже было готово предоставить 50 тысяч солдат для съемок. Однако в начале семидесятых в прокат вышло сразу две картины о Наполеоне от Сергея Бондарчука : «Война и мир» и «Ватерлоо». И тогда продюсеры проекта решили, что миру не нужна еще одна история об известном императоре.

«Супермен жив»

Кадр из фильма «Смерть "Супермен жив": Что случилось?»