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"Сверхъестественное" превратят в фильм

Мира Маркина
59 минут назад
Создатели популярного сериала "Сверхъестественное" готовятся снять полнометражный фильм. Однако пока это всего лишь задумка.
В данный момент съемочная группа, актеры и шоураннеры намерены отдохнуть, ведь совсем недавно закончилась работа над последним сезоном сериала.
По мнению Роберта Сингера, одного из авторов сериала, после 15 лет кропотливой работы над проектом всем нужно взять тайм-аут и переключиться на что-то другое.
«Было бы потрясающе снять что-то ещё спустя определённое время»,
- заявили создатели сериала.
Поклонники "Сверхъестественного" уверены, что речь идет о фильме по мотивам сериала.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал про гениальные фильмы, снятые не в Голливуде.
Фильмы,Сверхъестественное,
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