Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Прямой эфир ТВ

Эпизоды, вырезанные из фильма "Белое солнце пустыни"

Александра Нечаева
3 часа назад
Не все знают, что знаменитый фильм Владимира Мотыля несколько раз подвергался переработке из-за критики комиссий. В результате режиссеру пришлось отказаться от многих своих задумок, вырезать множество значимых сцен и сделать финал менее трагическим, нежели предполагалось в первоначальном варианте. О том, какие эпизоды в итоге не вошли в окончательную версию “Белого солнца пустыни”, читайте в материале “Рамблера”.
Сцен заключительной перестрелки Сухова и драки Верещагина с бандой Абдуллы и бандитами в первоначальном варианте планировалось оставить в фильме гораздо больше. Но по настоянию художественного совета их количество пришлось сократить. Особенно обидно это было для Павла Луспекаева, которому участие в этих сценах далось крайне нелегко: игра в таких эпизодах на протезах была самым настоящим подвигом для актера.
Также не вошла в фильм динамичная и очень живая сцена драки Абдуллы и Сухова в воде, а также эпизод, в котором жены первого оплакивают бандита и совершенно не обращают внимание на Сухова, спасшего им жизнь.
Финал “Белого солнца пустыни” Мотыль предполагал сделать весьма тяжелым. Эпизод с сумасшествием жены Верещагина получился очень сильным: женщина идет в пустыню, ползает по шпалам, произносит множество бессвязных слов о супруге, доме и семье. Но комиссия посчитала, что достаточно будет оставить в финале лишь эпизод, в котором Настасья идет к морю. Все остальное из фильма режиссеру пришлось убрать, в результате чего у картины появился совершенно другой, более оптимистичный финал.
Фильмы,Видео,Владимир Мотыль,Павел Луспекаев,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители