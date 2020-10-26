Также не вошла в фильм динамичная и очень живая сцена драки Абдуллы и Сухова в воде, а также эпизод, в котором жены первого оплакивают бандита и совершенно не обращают внимание на Сухова, спасшего им жизнь.

Финал “Белого солнца пустыни” Мотыль предполагал сделать весьма тяжелым. Эпизод с сумасшествием жены Верещагина получился очень сильным: женщина идет в пустыню, ползает по шпалам, произносит множество бессвязных слов о супруге, доме и семье. Но комиссия посчитала, что достаточно будет оставить в финале лишь эпизод, в котором Настасья идет к морю. Все остальное из фильма режиссеру пришлось убрать, в результате чего у картины появился совершенно другой, более оптимистичный финал.