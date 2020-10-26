Не все знают, что знаменитый фильм Владимира Мотыля
несколько раз подвергался переработке из-за критики комиссий. В результате режиссеру пришлось отказаться от многих своих задумок, вырезать множество значимых сцен и сделать финал менее трагическим, нежели предполагалось в первоначальном варианте. О том, какие эпизоды в итоге не вошли в окончательную версию “Белого солнца пустыни”, читайте в материале “Рамблера”.
Также не вошла в фильм динамичная и очень живая сцена драки Абдуллы и Сухова в воде, а также эпизод, в котором жены первого оплакивают бандита и совершенно не обращают внимание на Сухова, спасшего им жизнь.
Финал “Белого солнца пустыни” Мотыль предполагал сделать весьма тяжелым. Эпизод с сумасшествием жены Верещагина получился очень сильным: женщина идет в пустыню, ползает по шпалам, произносит множество бессвязных слов о супруге, доме и семье. Но комиссия посчитала, что достаточно будет оставить в финале лишь эпизод, в котором Настасья идет к морю. Все остальное из фильма режиссеру пришлось убрать, в результате чего у картины появился совершенно другой, более оптимистичный финал.