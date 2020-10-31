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Фильмы, которые исправят любого скептика 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Фильмы, которые исправят любого скептика
Фото: Кадр из фильма «Полночь в Париже»
Текущий год для всех оказался непростым. Многие люди перестали верить в лучшее и стали смотреть на многие вещи, ожидая подвоха. «Рамблер» сделал подборку вдохновляющих фильмов для скептиков, чтобы напомнить — чудеса существуют, и они вокруг вас!

«Полночь в Париже»

Абсолютно все фильмы, сюжет которых расцветает в Париже, обладают исцеляющими свойствами. В центре картины писатель и безнадежный романтик. Он приезжает в город любви вместе со своей невестой, на которой подсознательно женится не намерен. Просто так вынуждают обстоятельства. Однажды вечером, прогуливаясь в одном из переулков, он видит, как из-за угла выезжает ретро автомобиль, который оказывается не транспортным средством, а машиной времени. Попадая в прошлое, главный герой встречается там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицджеральдами, Гертрудой Стайн, и понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда. Потрясающий фильм, который доказывает, что чудеса стучатся в дверь, когда их совершенно не ждешь.

«Трасса 60»

Каждый зритель может найти для себя в этой картине свой смысл из множества других. На своем Дне рождения Нил встречает таинственного О. Ж. Гранта (О. Ж. — Одно Желание), волшебника, исполняющего мечты, и загадывает желание — «найти ответ на свою жизнь». Грант же, решив исполнить желание героя, отправляет Нила в путешествие по несуществующей ни на одной карте США автостраде 60. На трассе Оливера ждет множество встреч и событий, которые направят его на желаемый жизненный путь: уйти из-под опеки отца, стать художником, жить с любимой девушкой и самому нести ответственность за свою жизнь, выбросив все генераторы решений.

«Шоколад»

Эта история согреет сердце каждого, кто к ней прикоснется. В тихий французский городок середины прошлого века приезжает незнакомка — симпатичная Виенн, потомственная ведьма, которая вместе с дочерью Анук разводит бурную деятельность и открывает шоколадную лавку, полную тайн и соблазнов. Восхитительные ароматы, доносящиеся из кондитерской, способны изменить жизнь каждого человека к лучшему, но вот только магическому преображению противостоит католическая церковь во главе с черным человеком. Сможет ли Виенн спасти городок от вечной меланхолии с помощью гастрономического колдовства? Узнаете, как только нажмете «просмотр».
Видео дня. Российские актрисы, которых не отличить друг от друга
Комментарии
Фильмы , Трасса 60 , Шоколад , Полночь в Париже , Гертруда Стайн , Католическая церковь
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