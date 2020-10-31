Фильмы, которые исправят любого скептика 

Текущий год для всех оказался непростым. Многие люди перестали верить в лучшее и стали смотреть на многие вещи, ожидая подвоха. «Рамблер» сделал подборку вдохновляющих фильмов для скептиков, чтобы напомнить — чудеса существуют, и они вокруг вас!

Абсолютно все фильмы, сюжет которых расцветает в Париже, обладают исцеляющими свойствами. В центре картины писатель и безнадежный романтик. Он приезжает в город любви вместе со своей невестой, на которой подсознательно женится не намерен. Просто так вынуждают обстоятельства. Однажды вечером, прогуливаясь в одном из переулков, он видит, как из-за угла выезжает ретро автомобиль, который оказывается не транспортным средством, а машиной времени. Попадая в прошлое, главный герой встречается там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицджеральдами, Гертрудой Стайн , и понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда. Потрясающий фильм, который доказывает, что чудеса стучатся в дверь, когда их совершенно не ждешь.

Каждый зритель может найти для себя в этой картине свой смысл из множества других. На своем Дне рождения Нил встречает таинственного О. Ж. Гранта (О. Ж. — Одно Желание), волшебника, исполняющего мечты, и загадывает желание — «найти ответ на свою жизнь». Грант же, решив исполнить желание героя, отправляет Нила в путешествие по несуществующей ни на одной карте США автостраде 60. На трассе Оливера ждет множество встреч и событий, которые направят его на желаемый жизненный путь: уйти из-под опеки отца, стать художником, жить с любимой девушкой и самому нести ответственность за свою жизнь, выбросив все генераторы решений.