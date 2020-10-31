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Какими были первые фильмы в истории кинематографа 

Анастасия Иванова 1 час назад
Какими были первые фильмы в истории кинематографа
Фото: кадр из к/ф "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота"
Трудно представить, что когда-то движимая картинка могла вызвать не только чувство восторга, но и довести до обморока. "Рамблер" выяснил, какими были первые фильмы в истории кинематографа.
Самая первая кинокартина в истории кинематографа показана в Англии в 1888 г. Француз Луи ле Принц запечатлел прогулку семьи в саду, а назывался фильм «Сцены в саду Раундхэй». Короткометражка длилась всего 1,66 секунды, но уже произвела большой фурор. Для съемок Луи ле Принц использовал бумажную пленку, покрытую фотоэмульсией и стал первым, кто использовал эту технологию.
За ним последовали братья Люмьер, которые в 1895 году выпустили картину "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты". Несмотря на то, что фильм состоял всего из одного кадра, длился 49 секунд и демонстрировал вполне типичную для нас картину — люди теряли сознание, им казалось, что поезд сейчас "выйдет" за пределы экрана. Кстати, после выхода фильма появилось множество альтернативных работ с поездами, прибывающими на разные вокзалы.
Далее картины напоминали житейские зарисовки, которыt сейчас было бы трудно назвать полноценным фильмом. Самым запоминаемым стал «Выход рабочих с фабрики Люмьер в Лионе». Потом последовали короткие бытовые зарисовки «Вольтижировка», «Кузнецы», «Завтрак младенца», «Политый поливальщик» и другие.
Со временем кадры стали короче, появился монтаж, планы начали сменять друг друга, а в картинах появились актеры.
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