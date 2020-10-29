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3 фильма ужасов, которые опасно смотреть в одиночестве 

Мира Маркина 48 минут назад
3 фильма ужасов, которые опасно смотреть в одиночестве
Фото: depositphotos.com
Фанаты хорроров не первый год жалуются на то, что режиссеры разучились снимать картины, будоражащие кровь. Специально для тех, кто скучает по действительно пугающим ужастикам, "Рамблер" выбрал несколько фильмов, которые едва ли захочется смотреть в одиночестве.

"Знаки", 2002

Кадр из фильма "Знаки"
Жизнь фермера Грэма Хесса идет своим чередом. Но ровно до тех пор, пока на его кукурузном поле не появляются гигантские знаки из примятых стеблей. Фермер пытается найти ответы на десятки вопросов, возникших у него в голове, еще не подозревая, к чему приведет это расследование.

"Озеро Мунго", 2008

Кадр из фильма "Озеро Мунго"
16-летняя Элис Палмер погибает, утонув неподалеку от местной дамбы. Полиция выносит заключение о том, что это был несчастный случай, и семья девочки хоронит тело. Вот только вскоре родители погибшей начинают слышать странные звуки из комнаты покойной и ощущать в доме чье-то присутствие.

"Реинкарнация", 2018

Кадр из фильма "Реинкарнация"
После смерти Энни Грэхем в ее некогда спокойном доме начинают происходить жуткие необъяснимые вещи, которые ставят под угрозу жизнь ее семьи. Вдобавок к этому с каждым днем открывается все больше ужасающих секретов домочадцев.
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Фильмы , Знаки , Реинкарнация
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