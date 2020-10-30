Что известно о новом фильме «Ведьмы» 

29 октября в преддверии Хэллоуина в российский прокат вышла картина Роберта Земекиса "Ведьмы" . Что известно об этом фильме и стоит ли его смотреть? Разбирался "Рамблер".

В основу киноленты лег одноименный роман Роальда Даля. Британский писатель наиболее известен по своей книге "Чарли и шоколадная фабрика" , которая также удостоилась двух экранизаций.

Роман "Ведьмы", написанный в 1983 году, повествует о тайном обществе ведьм, которые ненавидят детей и мечтают раз и навсегда превратить их в мышей.

Режиссером картины выступил Роберт Земекис, известный по фильмам "Назад в будущее" "Кто подставил кролика Роджера" . Действие "Ведьм" разворачивается на юге США в 1968 году. В центре сюжета чернокожий мальчик-сирота из Алабамы, которого воспитывает бабушка. Однажды она дарит ребенку мышку, и тогда он решает соорудить для нее домик. Герой отправляется в хозяйственный магазин, где встречает подозрительную женщину, которая предлагает ему конфетку. Однако ему удается сбежать.

Дома бабушка рассказывает мальчику о сообществе ведьм, которые стремятся превратить детей в животных. Бабушка уверена, если злодейки положили глаз на ее внука, ему не удастся от них скрыться.

По прогнозу издания "Бюллетень кинопрокатчика", фантастическая комедия "Ведьмы" возглавит российский прокат в первые выходные со сборами 80 миллионов рублей.