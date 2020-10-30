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Что известно о новом фильме «Ведьмы» 

Мира Маркина 1 час назад
29 октября в преддверии Хэллоуина в российский прокат вышла картина Роберта Земекиса "Ведьмы". Что известно об этом фильме и стоит ли его смотреть? Разбирался "Рамблер".
В основу киноленты лег одноименный роман Роальда Даля. Британский писатель наиболее известен по своей книге "Чарли и шоколадная фабрика", которая также удостоилась двух экранизаций.
Роман "Ведьмы", написанный в 1983 году, повествует о тайном обществе ведьм, которые ненавидят детей и мечтают раз и навсегда превратить их в мышей.
Режиссером картины выступил Роберт Земекис, известный по фильмам "Назад в будущее" и "Кто подставил кролика Роджера". Действие "Ведьм" разворачивается на юге США в 1968 году. В центре сюжета чернокожий мальчик-сирота из Алабамы, которого воспитывает бабушка. Однажды она дарит ребенку мышку, и тогда он решает соорудить для нее домик. Герой отправляется в хозяйственный магазин, где встречает подозрительную женщину, которая предлагает ему конфетку. Однако ему удается сбежать.
Дома бабушка рассказывает мальчику о сообществе ведьм, которые стремятся превратить детей в животных. Бабушка уверена, если злодейки положили глаз на ее внука, ему не удастся от них скрыться.
По прогнозу издания "Бюллетень кинопрокатчика", фантастическая комедия "Ведьмы" возглавит российский прокат в первые выходные со сборами 80 миллионов рублей.
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Фильмы , Видео , Назад в будущее , Ведьма , Кто подставил кролика Роджера , Ведьмы , Чарли и шоколадная фабрика , Роберт Земекис
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