Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся, не проси Криминал в кино ⟶
Прямой эфир ТВ

Иностранные ремейки советских фильмов 

Александра Нечаева 1 час назад
Режиссеров часто упрекают в том, что для своих фильмов они берут уже имеющиеся сюжеты. Делать ремейки на успешные картины уже стало традицией и многие считают, что это веяние современности. На самом деле это не так. Ошибкой также будет упрекать в заимствовании сюжетов лишь русских режиссеров: нередко советские фильмы становились основами голливудских (и не только) лент. Популярные ремейки советских картин — в материале «Рамблера».

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

Комедия Эльдара Рязанова, без просмотра которой на территории Советского Союза не обходился ни один Новый год, обзавелась не одним, а сразу двумя ремейками. В 2001 году в Северной Корее появился фильм под названием «Желаем счастья», сюжет которого повторял «Иронию судьбы». За исключением лишь того момента, что Ипполит на пути главного героя не встал. А в 2013 году в Болливуде сняли картину «Я люблю Новый год», где главным героем стал индийский эмигрант из Чикаго, который попал в квартиру учительницы в Нью-Йорке.

«Фронтовые подруги»

В мае 1941 года на экраны в СССР вышел фильм, рассказывающий историю медсестры Наташи Матвеевой, действие картины происходит в годы Советско-финской войны 1939 года. Лента стала первым сценарным дебютом Сергея Михалкова. А через два года в кинотеатрах Америки зрители увидели фильм «Три русские девушки», сюжет которого копировал советскую историю. В 1942 году «Фронтовые подруги» были удостоены Сталинской премии, а американский ремейк был номинирован на «Оскар» в 1945 году.

«Садко»

Сказку Александра Птушко смогли оценить не только советские зрители, но и иностранцы. В 1953 году на Венецианском кинофестивале картина получила «Серебряного льва», а исполнитель главной роли Сергей Столяров попал в список лучших актеров мира. А в 1962 году «Садко» с легкой руки режиссера Роджера Кормана и Фрэнсиса Форда Копполы, подготовившего сценарий, превратился в фильм «Волшебное путешествие Синдбада». Американцы переозвучили советский фильм, вырезали из него почти все сцены с песнями и наложили закадровый текст. Герою, разумеется, дали другое имя.
Комментарии 1
Фильмы , Видео , Ирония судьбы, или с легким паром! , Садко , Оскар , Сергей Михалков , Сергей Столяров , Александр Птушко , Роджер Корман , Фрэнсис Форд , Эльдар Рязанов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выбраны самые лучшие фильмы ужасов в истории кино
04:14
Выбраны самые лучшие фильмы ужасов в истории кино
Фильмы
Актеры из «Брата», которых уже нет в живых
06:22
Актеры из «Брата», которых уже нет в живых
Актеры
10 актеров, сломавших карьеру единственной ролью
11:04
10 актеров, сломавших карьеру единственной ролью
Актеры
Фильмы, которые могут серьезно изменить жизнь
15:29
Фильмы, которые могут серьезно изменить жизнь
Фильмы
Почему советский актёр уехал в Израиль в 1972 году
07:09
Почему советский актёр уехал в Израиль в 1972 году
Актеры
Как любимец Голливуда решился расстаться с жизнью
11:58
Как любимец Голливуда решился расстаться с жизнью
Актеры
Что стало с актерами из «Неуловимых мстителей»
08:04
Что стало с актерами из «Неуловимых мстителей»
Актеры Фильмы
Фильмы, которые невозможно досмотреть до конца
10:31
Фильмы, которые невозможно досмотреть до конца
Фильмы
Главный озорник советского кино
05:33
Главный озорник советского кино
Актеры
Звезда «Великолепного века» раскрыла личный секрет
03:05
Звезда «Великолепного века» раскрыла личный секрет
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение