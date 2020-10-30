Режиссеров часто упрекают в том, что для своих фильмов они берут уже имеющиеся сюжеты. Делать ремейки на успешные картины уже стало традицией и многие считают, что это веяние современности. На самом деле это не так. Ошибкой также будет упрекать в заимствовании сюжетов лишь русских режиссеров: нередко советские фильмы становились основами голливудских (и не только) лент. Популярные ремейки советских картин — в материале «Рамблера».

Комедия Эльдара Рязанова , без просмотра которой на территории Советского Союза не обходился ни один Новый год, обзавелась не одним, а сразу двумя ремейками. В 2001 году в Северной Корее появился фильм под названием «Желаем счастья», сюжет которого повторял «Иронию судьбы». За исключением лишь того момента, что Ипполит на пути главного героя не встал. А в 2013 году в Болливуде сняли картину «Я люблю Новый год», где главным героем стал индийский эмигрант из Чикаго, который попал в квартиру учительницы в Нью-Йорке.

«Фронтовые подруги»

В мае 1941 года на экраны в СССР вышел фильм, рассказывающий историю медсестры Наташи Матвеевой, действие картины происходит в годы Советско-финской войны 1939 года. Лента стала первым сценарным дебютом Сергея Михалкова . А через два года в кинотеатрах Америки зрители увидели фильм «Три русские девушки», сюжет которого копировал советскую историю. В 1942 году «Фронтовые подруги» были удостоены Сталинской премии, а американский ремейк был номинирован на «Оскар» в 1945 году.