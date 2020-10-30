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10 противных поцелуев в кино, о которых актеры мечтают навсегда забыть 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 7 часов назад
10 противных поцелуев, о которых актеры мечтают забыть
Фото: DR
О поцелуе со звездой первой величины, казалось бы, можно только мечтать. Но вот для некоторых это — всего лишь работа и следование сценарию. Да и сам статус актеров не гарантирует того, что целоваться с ними приятнее.
Некоторым партнерам на съемках было так сложно снимать любовные сцены, что они до сих пор с ужасом вспоминают такие эпизоды. На экране киношные поцелуи выглядят роскошно, но что осталось по ту сторону, могут рассказать только сами непосредственные участники.

Тэнди Ньютон и Том Круз

Universal Pictures
Героиня ленты «Миссия невыполнима» Тэнди Ньютон в свое время умудрилась разочаровать всех поклонниц Тома Круза заявлением, что актер отвратительно целуется. По ее словам более неприятного контакта у нее не было никогда. Все еще усугублял тот факт, что романтическую сцену приходилось переснимать несколько раз, пока кадр не получился идеальным.

Вивьен Ли и Кларк Гейбл

Этот кадр знают даже те, кто никогда не смотрел «Унесенных ветром».
DR
Однако всего этого могло и не быть, ведь Вивьен Ли не хотела видеть и приближаться к Кларку Гейблу. Он достаточно безответственно относился к съемкам, что актрису злило и она решила поставить точку — рассказать о проступках Гейбла режиссеру. В момент съемок сцены с поцелуем актер решил отомстить Вивьен Ли и съел салат с луком.

Ким Бейсингер и Микки Рурк

Фильм «Девять с половиной недель» стал главным хитом своего времени.
DR
Но никто не знает, что Ким Бейсингер пришлось перетерпеть ради результата. Она поделилась, что ужасно не хотела целоваться с Микки Рурком, так как от него разило табаком. Актер тоже не отставал: Ким он назвал крайне непривлекательной женщиной.

Мерил Стрип и Дастин Хоффман

В «Крамер против Крамера» тоже не обошлось без конфликта. Характер и манеры Мерил Стрип, а также ее вольности во время работы жутко раздражали актера, из-за чего между ними то и дело вспыхивали ссоры.
DR
Партнерам было непросто работать друг с другом, а ведь им еще предстояло снять сцены с поцелуями. На удивление их недомолвки никак не сказались на качестве: у фильма в итоге оказалось 5 «Оскаров».

Эмма Уотсон и Руперт Гринт

Герои “Гарри Поттера” росли словно в одной семье, причем на глазах у зрителей.
DR
Однако к концу саги о мальчике-волшебнике пора было расставить все точки над i в отношениях между героями. Так, по сценарию Эмма и Руперт должны были поцеловаться. Неловко было обоим, так как они слишком давно знали друг друга и не могли отделаться от мысли, что целуются как брат с сестрой.

Мэрилин Монро и Тони Кертис

Во время съемок «В джазе только девушки» Мэрилин Монро и Тони Кертис как раз переживали разрыв, поэтому находить общий язык им было непросто.
DR
Актер болезненно воспринимал такой экранный союз и однажды в сердцах заявил, что целовать Мерилин неприятно, а сама она похожа на Гитлера.

Кирстен Данст и Брэд Питт

DR
Юной актрисе в фильме «Интервью с вампиром» было всего 11, а ведь ей предстояло целовать Брэда Питта, который в то время уже считался суперзвездой и любимцем миллионов. Однако по итогу Кирстен разочаровано сообщила: ничего особенного в этом не было, и она не понимает, зачем люди вообще целуются.

Кирстен Данст и Тоби Магуайр

До сих пор поцелуй из фильма «Человек-Паук» считается культовым.
Warner Brothers
На самом деле, ситуация была гораздо менее идеальная: Тоби Магуайр рассказывал, что ему было нереально сложно выдержать этот дубль. Представьте сами: вы вверх ногами, вам в рот и нос затекает вода. Приятных впечатлений от такого точно не стоит ждать.

Риз Уизерспун и Роберт Паттинсон

Почти сразу же после выхода фильма «Воды слонам» в прокат Риз Уизерспун поспешила поделиться своими впечатлениями о партнере по съемкам, Роберте Паттинсоне.
3 Arts Entertainment
Она призналась, что поцелуй с ним — худшее впечатление. Все дело в том, что тогда Роб был простужен и сниматься приходилось с сильным насморком.

Джулия Робертс и Ник Нолти

«Я люблю неприятности» рассказывает историю двух враждующих журналистов, которые в итоге влюбляются друг в друга. Однако сами актеры не смогли последовать примеру героев.
DR
У Джулии Робертс и Ника Нолти завязалась настоящая война на площадке. Удивительно, как создателям фильма вообще удалось отснять сцену с поцелуем, но факт остается фактом. О таком союзе жалеют оба: Ник и Джулия пообещали больше никогда не пересекаться в проектах.
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Фильмы , Миссия невыполнима , Крамер против Крамера , Оскар , Интервью с вампиром , Унесённые ветром , В джазе только девушки , Человек-Паук , Роберт Паттинсон , Риз Уизерспун , Руперт Гринт , Брэд Питт , Тэнди Ньютон , Том Круз , Тоби Магуайр , Вивьен Ли , Ким Бейсингер , Мерил Стрип , Дастин Хоффман , Джулия Робертс , Эмма Уотсон , Мэрилин Монро , Гарри Поттер , Микки Рурк
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