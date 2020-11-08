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Зачем Данелия писал в титрах имя неизвестного человека 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Зачем Данелия писал в титрах неизвестного человека
Фото: РИА Новости
В титрах многих фильмов Георгия Данелии в разделе "В эпизодах" указан некий Р. Хобуа. Однако он не снимался ни в одной картине режиссера и вообще в кино. "Рамблер" рассказывает, кто это и почему Данелия указывал его в титрах.
Человек с именем Рене Хобуа существовал, но на деле никакого отношения к кино Георгия Данелии не имел. В конце 1960-х годов режиссер вместе с Резо Габриадзе жил в одной из гостиниц Тбилиси. Там они писали сценарий к фильму "Не горюй!". Данелия и Габриадзе сделали несколько вариантов и захотели узнать мнение "простого зрителя". Они подловили в гостинице случайного человека, которым оказался строитель из города Зугдиди, приехавший в Тбилиси за стройматериалами. Это и был Рене Хобуа.
Кадр из фильма "Не горюй!"
Данелия и Габриадзе начали читать строителю все версии сценария, чтобы он их оценил как зритель. Рене слушал, кивал и периодически восклицал: "Гадасаревиа". По-грузински это означает "очень хорошо". Между делом "эксперта" брали с собой на все застолья, где ему приходилось тоже выпивать. Так, чтения растянулись на несколько дней, пока Хобуа не пришел к Данелии и Габриадзе и не попросил, чтобы его отпустили.
Оказалось, что он плохо говорит по-русски и почти ничего не понимает. Кроме того, он приехал по работе, а вместо нее пришлось ходить по гостям. В благодарность Данелия решил вписывать Рене Хобуа в титры своих фильмов.
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Комментарии 1
Фильмы , Резо Габриадзе , Георгий Данелия
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