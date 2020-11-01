Фильм ужасов, который признан самым страшным 

Британские ученые определили самый страшный фильм ужасов. Для этого они измерили пульс участников эксперимента, которые в это время смотрели 50 высоко оцененных критиками триллеров. «Рамблер» расскажет, какой фильм ужасов оказался самым страшным.

Результаты эксперимента показали, что картина «Синистер» режиссера Скотта Дерриксона наводила на зрителей больше всего ужаса. Фильм рассказывает историю автора детективов, который поселился вместе с семьей в доме, где ранее были убиты все жильцы. По сюжету, писатель находит видеозаписи случившегося, и спустя время с ним начинают происходить жуткие вещи.

Специалисты компании BroadbandChoices подсчитали, что во время просмотра картины пульс зрителей в среднем составлял 86 ударов в минуту, а это почти на 30 процентов выше их показателей в спокойном состоянии. В самые напряженные моменты «Синистера» пульс участников эксперимента подскакивал до 131 удара в минуту.