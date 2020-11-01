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Фильм ужасов, который признан самым страшным 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Британские ученые определили самый страшный фильм ужасов. Для этого они измерили пульс участников эксперимента, которые в это время смотрели 50 высоко оцененных критиками триллеров. «Рамблер» расскажет, какой фильм ужасов оказался самым страшным.
Результаты эксперимента показали, что картина «Синистер» режиссера Скотта Дерриксона наводила на зрителей больше всего ужаса. Фильм рассказывает историю автора детективов, который поселился вместе с семьей в доме, где ранее были убиты все жильцы. По сюжету, писатель находит видеозаписи случившегося, и спустя время с ним начинают происходить жуткие вещи.
Специалисты компании BroadbandChoices подсчитали, что во время просмотра картины пульс зрителей в среднем составлял 86 ударов в минуту, а это почти на 30 процентов выше их показателей в спокойном состоянии. В самые напряженные моменты «Синистера» пульс участников эксперимента подскакивал до 131 удара в минуту.
На втором месте, по подсчетам британских ученых, оказался фильм «Астрал» 2010 года, а на третьем — «Заклятие» 2013 года. В десятку самых страшных фильмов ужасов также вошли «Реинкарнация», «Паранормальное явление», «Оно, »Заклятие 2», «Бабадук», «Спуск» и «Визит».
Комментарии 21
Фильмы , Видео , Паранормальное явление , Заклятие 2 , Синистер , Заклятие , Реинкарнация , Визит , Астрал , Скотт Дерриксон
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